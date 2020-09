Skellefteå hade ledningen efter den första perioden i SHL-premiären mot Leksand efter två mål i powerplay.

Detta efter att både Jonatan Berggren och Jesper Frödén slagit till innan Daniel Gunnarsson reducerade för Leksand.

Det tredje målet – i mitten av den andra perioden – kom visserligen med lika många spelare på isen men då hade inte Marek Hrivík hunnit tillbaka från utvisningsbåset för att hjälpa sitt lag med försvarsspelet.

Zackrisson: ”Vi går en och en”

Med fem minuter kvar av andra perioden satte till sist Philip Broberg ännu ett mål i powerplay.

– Det är så klart skönt när puckarna går in i powerplay. Det är tidigt på säsongen men vi försöker få i gång powerplayspelet så bra vi bara kan. Det är bara att fortsätta, säger Broberg i C More i den andra periodpausen.

– Vi följer det vi vill göra i powerplay, har bra pucktempo och vågar skjuta.

Leksands lagkapten Patrik Zackrisson är mindre nöjd.

– Det är svårt att bortse från vårt boxplayspel och deras powerplay. Det är därför de leder med 4-1, säger han i C More.

Zackrisson fortsätter:

– Det känns som att vi går en och en och inte med alla fyra ihop. Det öppnar upp sig när vi missar.

Hellkvist: ”Vi ska stoppa puckarna”

Även tränaren Björn Hellkvist riktade hård kritik mot boxplayspelet i en lite märklig intervju med C Mores Björn Oldeen i andra periodpausen.

Oldeen föreslog först att de skulle prata om något annat än boxplayspelet.

– Det är väl helt omöjligt att släppa det. I ”special teams” leder de med 4-0 så det kan man inte bortse ifrån, svarade Hellkvist.

Oldeen: – Okej, då snackar vi om det då. Vad vill du förbättra, varför står det 4-0 i det spelet?

Hellkvist: – Vi har släppt in mål som vi inte ska släppa in. Några av dem måste ju tas bort, så är det.

Oldeen: – Vad behöver ni göra bättre då?

Hellkvist: – Det låter jag vara osagt.

Oldeen: – Men det var ju du som ville snacka om det.

Hellkvist: – Men vi pratar ju om det.

Oldeen: – Vad är det ni ska göra då?

Hellkvist: – Vi ska stoppa puckarna så de inte går i mål.

Leksand tog ikapp 4-1-underläge

I den sista perioden stod Leksand för en mäktig upphämtning.

Det började med att Peter Cehlarik satte 2-4 i boxplay (i princip, åtminstone en sekund efter att Patrik Zackrisson fått komma in igen) och till sist kunde Cehlarik också kvittera till 4-4 med sju sekunder kvar av matchen.

Bonuspoängen gick dock till sist till Skellefteå efter att Andreas Wingerli avgjort i förlängningen.

– Vi kom tillbaka och visade hur starka vi är. Vi måste bli bättre framför mål och bättre i ”special teams”, säger Peter Cehlarik i C More.

Se samtliga SHL-matcher exklusivt på C More.