Skrällen: Förlorade mot nästjumbon

Timrå är illa ute i SHL, något de var medvetna om inför lördagens möte med Skellefteå.

Vid en förlust skulle Djurgården kunna gå om i botten samtidigt som avståndet till Malmö på säker mark hade ökat.

Men så blev det inte. I stället besegrade Timrå topplaget Skellefteå, som saknade flera ordinarie spelare, efter förlängning.

Det var också hemmalaget Timrå som tog ledningen i matchen i den första perioden. Detta sedan Nolan Zajac gjort 1–0.

I och med Skellefteås tunna trupp fick 17-årige Zeb Forsfjäll SHL-debutera. Detta sedan han vänt hem från en juniormatch med kort varsel.

– Jag var i Västerås och fick veta att jag skulle spela. Men det är väldigt roligt, sade han i C More efter den första perioden.

Men ledningen blev sedermera kvitterad i slutet av mellanakten då Jonathan Jonsson gjort mål på passning av Rickard Hugg.

LaLeggia bakom upphämtningen

Skellefteå lyckades också vända på matchen i början av den tredje perioden. För ledningsmålet kom från Adam Wilsbys klubba med 8.36 spelat av perioden.

Dock fick Timrå sista ordet och det sent i perioden.

Då var det Ty Rattie som satte 2–2 med endast 48 sekunder kvar av ordinarie tid.

Väl i förlängningen var det också Timrå som drog det längsta strået. Det tog endast 37 sekunder innan Albin Lundin satte det matchvinnande 3–2-målet.

Vem som spelade fram till både kvitteringen och avgörandet? Joey LaLeggia.

– Jag är imponerad över killarna, det var många som spelade under extremt dåliga förutsättningar, sade Skellefteåtränaren Robert Ohlsson i C More efter förlusten med tanke på lagets manfall.

Därmed har Timrå fyra poäng upp till Malmö och två poäng ned till Djurgården, men med en match mindre spelad än båda lagen.

TV: 16-åriga supertalangen Dalibor Dvorsky