Den 25:e oktober förlorade Skellefteå hemma mot Växjö.

Sedan dess har Robert Ohlssons lag vunnit, vunnit och vunnit. Och vunnit ett par gånger till.

I förra omgången tangerade man ett drygt 20 år gammalt rekord på 16 raka segrar i den svenska hockeyligan.

Mot Oskarshamn hade Skellefteå chansen att ta sin 17:e raka seger och därmed bli ensamma om segerrekordet.

Skellefteås supersvit bruten

Och det började bra.

Skellefteå fick en drömstart och tog ledningen genom Tom Kühnhackl efter tio minuters spel. Kühnhackl vann pucken på egen blålinje, kom fri från halva planen och tryckte in ledningsmålet för gästerna.

– Jag fick den i bröstet, den studsade med mig och jag hade tur att den gick in. Vår kedja spelar bra och skapar chanser. Vi har tur att puckarna har gått in, säger målskytten till C More.

Men roligare skulle det inte bli för Skellefteå.

I andra perioden vände Oskarshamn på matchen genom mål av Johan Johnsson och Antti Suomela.

Trots hård press i den tredje perioden lyckades Skellefteå inte kvittera. I stället gjorde Oskarshamn 3-1 i tom kasse, och Skellefteå förlorade därmed för första gången sedan 25 oktober i fjol.

– Vi kommer ut bra och gör våra saker. Stänger ner dem bra också. De lyckas få in två i powerplay och då svänger det lite, säger Pär Lindholm.

– Jag tycker att vi förtjänar att vinna i dag men ibland studsar puckarna åt andra hållet, fortsätter han.

Tim Juel: ”Ville vara ett svin”

Målvakten Tim Juel storspelade i Oskarshamn. Efter matchen erkänner han att Skellefteås jakt på rekordet gav honom extra tändvätska.

– Jag kände att jag vill vara ett svin där ute och förstöra för Skellefteå, säger han till C More.

– Alla väntar sig att de ska vinna. Det är vi mot alla-mentaliteten. Det är starkt av dem framför en som blockar skott.

Oskarshamn har vunnit fyra av sina fem senaste matcher i SHL och ligger nia i tabellen.