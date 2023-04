Skellefteås succé – klart för SM-final

Skellefteå kunde ta sig vidare till SM-final. Om inte Örebro lyckades tvinga fram en sjunde avgörande semifinal.

Men vi tar det från början.

För det var två lag som kämpade om varje centimeter av isen i Behrn arena den här tisdagskvällen. Men det skulle öppna upp sig, främst i form av målchanser för gästerna.

Filip Sandberg brände ett två mot ett-läge, Oskar Nilsson och Pär Lindholm varsitt på styrning efter inspel i slottet. Men samtidigt var skottstatistiken (5–5) rätt talande efter första perioden.

– Det kanske kan vara så att man spelar tajtare, speciellt som Örebro som vet att man ryker i kväll, sade Pär Lindholm i C More efter den första perioden.

Väl i mellanakten skulle det nästan öppna upp sig ännu mer. Detta då ett inledande Örebroövertag blev till Skellefteås fördel när gästerna utnyttjade hemmalagets misstag.

Forwardsduon bakom Skellefteås avgörande

Bland annat fick Linus Söderström och Jhonas Enroth rädda varsitt friläge, men Örebro var också farliga genom firma Abols/Carlsson. Dock var det Skellefteå som tog ledningen med bara 15 sekunder kvar av andra. Då var det Jonathan Johnsson och Rickard Hugg som tog tillvara på en puckvinst offensivt innan den förstnämnda överlistade Enroth till 1–0.

– Det var skönt. Bra av Pudas som fick igenom pucken först, sedan hittade jag en returyta och fick träff på pucken bra där. Det är skönt, man får en push att ta med sig in i tredje, sade målskytten Johnsson i C More.

I den tredje perioden var det alltså upp till Örebro. Men det gick så där. De riktigt tunga anfallsförsöken uteblev i stora drag. Till sist var det också Skellefteå som höll undan, drog det längsta strået och tog sig till SM-final.

– Vi spelar fem man tillsammans i de fyra sista matcherna. Då är vi svåra att möta, säger Skellefteås Petter Granberg till C More.

Niklas Eriksson slutar som tränare

Nu väntar på lördag Växjö i den första matchen efter att Skellefteå alltså vänt ett 2–0-underläge i matcher och tagit fyra raka segrar.

– Det känns kul. De har gjort det bra också så klart och det är de två bästa lagen i final. Det känns kul, säger Petter Granberg.

På det tangerar Linus Söderström rekordet på fem nollor i slutspelet.

Matchen var Niklas Erikssons sista som tränare i Örebro, nu blir han sportchef.

– Det är som alltid, stor tomhet när säsongen är slut. Man kommer hit på morgonen och är laddad. Vi hade några chanser i dag, men pucken ville inte in. Men vi skapade inte tillräckligt bra chanser den här matchen, säger Örebros tränare Niklas Eriksson i C More.