Färjestad vann i våras SM-guld, detta efter att bland anat ha slagit Skellefteå över sex matcher i kvartsfinalen.

Men när Skellefteå tog emot värmlänningarna i tisdags vann norrlänningarna med hela 6-0. Nu var det dags för returmöte bara två dagar senare.

Mycket talade för en ytterligare seger för Skellefteå, detta eftersom bortalaget gick upp i tvåmålsledning hela tre gånger. Mästarlaget skulle inte ge upp och fick till en reducering genom ett dråpligt mål.

Ett inspel centralt från Oscar Lawner styrdes in via Skellefteå-ben och Färjestad fick en biljett in i matchen genom ett dråpligt mål.

Dubbla tvåmålsskyttar

Sedan med fyra minuter spelade av den sista perioden gjorde FBK 3-3 genom Marcus Westfält och med det målet tog värmlänningarna över initiativet i matchen. Robert Ohlssons gulsvarta lag var skakat.

Då kom ett lägligt ledningsmål för Skellefteå – från ingenstans. Efter ett par minuters videobedömning kunde målet godkännas och Pär Lindholm var därmed tvåmålsskytt.

Bara minuter senare kvitterade Färjestad genom Marcus Westfält, och vi fick två tvåmålsskyttar på kort tid.

Skellefteå fick chansen i powerplay med mindre än fyra minuter kvar, en möjlighet man inte tog. Men bara strax efter att utvisningen avverkats smäller Oscar Möller in 5-4.

Dramat var inte över där och Färjestad fick en chans i sex mot fyra mot slutet. Men Oscar Möller skulle pricka in sexan från egen zon och därmed har Skellefteå gjort sex mål mot Färjestad två gånger på fem dagar.

Veteranen var nöjd efter matchen.

– Färjestad är ett riktigt bra lag som gillar att ställa om spelet otroligt snabbt och de tog vara på några lägen i dag där de kunde ställa om och göra några mål, säger han i C Mores sändning.

– I övrigt är det otroligt skönt för oss att sno med oss en sån här bortavinst. Det är vi glada för.