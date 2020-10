Skellefteå vände efter tunga starten

Det var gästerna från Östergötland som började överlägset bäst – Markus Ljung och Oula Palve såg till att utnyttja fart och teknik på bästa sätt när Linköping gled i väg till en tvåmålsledning.

Då vaknade Skellefteå – i den andra perioden kom laget ut och började hålla i pucken betydligt bättre, samtidigt som Linköping blev stressat och frustrerat.

LHC:s Filip Berglund:

– Vi blir tillbakatryckta, ängsliga och börjar chippa puckar… Vi måste lösa det på något sätt. Börjar vi åka skridskor så kommer det att hända saker, säger Berglund i C More.

Wingerli med marginalerna på rätt sida

Andreas Wingerli satte två mål under lördagskvällen – det första i mitten av den andra perioden och det andra med två sekunder kvar av densamma. Tuomas Kiiskinen fullbordade vändningen med sitt 3-2–mål.

Skellefteåkaptenen Oscar Möller:

– Vi gör en riktigt kass förstaperiod men vänder på steken i andra. Vi får långa anfall och de tappar mycket energi. När Wingerli gjorde andra målet satt vi på bänken och bara 'shit, gick den in?' Nu ska vi in i omklädningsrummet och njuta av kvällen, säger en glad och nöjd Oscar Möller till C More.