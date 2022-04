Färjestad hade under lördagen möjlighet att avgöra SM-kvartsfinalen mot Skellefteå. Men eftermiddagens hemmalag satte emot.

För de gjorde nämligen 1–0 och 2–0 i den första perioden.

Först träffades Rickard Hugg av Jonathan Pudas skott och tilldelades det första målet. Därefter var det samme Pudas som, efter en dragning på blå, stänkte dit 2–0 rakt upp i krysset bakom en skymd Dominik Furch.

Men reduceringen till 2–1 kom innan paus. Då var det Marcus ”Lilliz” Nilsson som satte pucken i mål efter en sargretur i spel fem mot tre.

”Korkade utvisningar”

Flera utvisningssituationer diskuterades också under perioden. Allra främst då känslorna var utanpå tröjorna i båda lagen och flera spelare hamnade i luven på varandra.

– Vi startar bra, sen bjuder vi in dem efter några utvisningar. Men vi sätter otrolig press på dem, sade Jonathan Pudas i C More efter den första perioden.

Även Petter Rönnqvist var rätt kritisk till Skellefteås utvisningar.

– Det är tre korkade utvisningar, sade han.

Väl i period nummer två utökade sedan Skellefteå sin ledning, även det i numerärt överläge.

Michael Kapla satte då 3–1 för hemmalaget.

– Vi måste hålla oss ur båset. Flera utvisningar är klantiga och helt onödiga, sade Färjestads assisterande tränare Thomas Rhodin.

Skellefteå förlänger säsongen

Hans kollega Tomas Mitell var inne på samma spår:

– Det är en relativt jämn match. Men utvisningarna blir avgörande på något sätt, sade han i C More.

I period nummer tre kom det en Färjestad-reducering.

Målskytt blev då Albert Johansson som efter en studs framför mål inte gjorde något misstag till en 3–2-reducering.

Närmare än så kom de inte för i slutet av matchen hade Skellefteå två puckar i mål. Först en som dömdes bort och sedan en via Filip Sandberg till 4–2 i tom bur.

Därmed står det 3–2 i matchserien i Färjestads favör. Match nummer sex spelas i Karlstad på måndag.

– Vi gjorde allt vi kunde och fick betalt för det. En otroligt skön vinst så klart, sade Oscar Möller efter segern.

Tidigare: Foppas favoritfemma genom tiderna