Skellefteå nollades – Bristedt slog till igen

Toppmöte i SHL mellan Skellefteå och Rögle bjöd på fart – och mycket utvisningar.

Skillnaden? Rögle tog vara på fler möjligheter.

– Mycket special teams från båda lagen. Vi har fått in mål, men vi måste sluta ta utvisningar för Skellefteå har ett av de bästa powerplays i ligan. Än så länge gör vårat penalty kill ett bra jobb, men vi måste spela mer fem mot fem, sa Eric Gelinas till C more i paus.

Skellefteå hade då fått tre möjligheter med en man mer, men inte tagit vara på något. Rögle däremot, öppnade målskyttet i den första perioden, genom just Leon Bristedt.

Det var Leon Bristedts sjunde mål för säsongen – och fjärde mot just Skellefteå.

– Det är roliga matcher mot Skellefteå. Kanske det laget i SHL som spelar roligast hockey, enligt mig. Det är kul att spela, det är inte svårt att komma upp på de här matcherna, säger Bristedt till C more.

Utökade med första målet efter återkomsten

I andra perioden tog Skellefteå en tidig utvisning och Eric Gelinas fick visa upp sitt skott igen med att pricka in sitt första mål sedan han återvände från AHL.

Rögle hade kontroll på matchen, men bjöd in Skellefteå i matchen flera gånger, genom att ta tre utvisningar på rad.

Men Christoffer Rifalks nolla hölls intakt, vilket även var hans första för säsongen. I slutminuterna punkterade Tony Sund matchen med ett mål i öppen kasse.

Matchen slutade 3-0 och Rögle klev upp i i serieledning.

– Det är en väldigt bra match. Två topplag, ifjol spelade vi i slutspelet i en bra serie. Mycket talang på isen, kul att se och kul att vara med. Viktig match, vi behöver poängen, säger Eric Gelinas.

”Han jagas av alla klubbar”