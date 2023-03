Det andra kvartsfinalmötet mellan Rögle och Skellefteå blev en tillknäppt historia. Efter två perioder var det mållöst i Ängelholm.

Framför en väldigt taggad publik.

– Det var jättehärlig stämning, det är kul att komma ut och spela framför alla fans här på hemmaplan, säger Linus Sandin.

Men till slut – tio minuter in i den tredje perioden – bröt bortalaget dödläget och det blev tyst.

– Det är tätt och tajt hela matchen, det är väl så man vill summera det, säger Jonathan Johnsson.

Skellefteås två Jonathans låg bakom målet. Johnsson kunde enkelt styra in Pudas vackra passning.

– Det är briljans på hög nivå, sa experten Fredrik Söderström i C Mores studio.

Abbott rasande efter 2–0-målet

Därefter hade Skellefteå bud på fler mål, men Christoffer Rifalk stod i vägen. Slutresultatet skrevs till 2–0 efter att Albin Sundsvik avgjort matchen.

– Vi gjorde en stark insats här. Det krävdes tålamod och vi fortsatte mala på, spelade vårt spel. Till slut fick vi in pucken, säger Sundsvik till C More.

Det sista målet fick Rögle-tränaren Cam Abbott att se rött. Han argumenterade för att Sundsvik var offside. Men målet stod och Skellefteås seger innebär att det är kvitterat i kvartsfinalserien, 1–1.

Efteråt var han lugnare.

– Kämpandet var där från laget, men just beslutsfattande med och utan pucken tappade vi i. Det var en jämn match fram till 2-0, säger han.

Rögle vann första matchen, men nu kunde Skellefteå vinna under lördagen.

– Vi har lite högre tempo när vi vänder spelet, det är väl egentligen det jag tycker att vi gör bättre idag.

Nästa möte äger rum i Skellefteå, på måndag.