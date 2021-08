Armalis: ”Vad det är vill jag inte prata om”

Det är nu bara drygt två veckor kvar innan SHL drar i gång och Djurgården har premiär mot Skellefteå på Hovet.

Men en skada kan oroa inför säsongen.

När Djurgården gick in i Skoda Trophy i Södertälje under onsdagen gjorde man det utan målvakten Mantas Armalis, som enligt HockeyNews.se inte har kunnat träna på is förrän den här veckan.

– Vad det är vill jag inte prata om, säger Armalis själv till sajten.

Mantas Armalis: ”Vet faktiskt inte”

Armalis fick mer speltid än sin kollega Niklas Svedberg förra säsongen. Nu är det oklart om han är skadefri och om han kommer kunna delta i Skoda Trophy.

– Vi får se framöver. Jag vet faktiskt inte själv, säger Armalis till HockeyNews.se.

– Eftersom jag har varit på is så lite tror jag inte att planen är att hoppa på och gå in i en match direkt utan vi får vänta och se.

Djurgården gav också nyligen beskedet att forwarden Manuel Ågren har dragit av korsbandet och blir borta en längre tid.

Trots skadorna fick Djurgården en fin start på Skoda Trophy. Laget slog Södertälje med 3-0 och Niklas Svedberg i målet höll nollan.