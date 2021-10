Sju raka förluster – trots upphämtning

Alexander Johansson bröt dödläget i Timrå när han stod för ett solomål.

Johansson åkte med pucken från blålinjen och vek in i planen när han kom till den förlängda mållinjen. När han sedan inte fick någon press kunde han vandra in framför kassen och sprätta in Linköpings ledningsmål.

Robert Lantosi utökade i den sista perioden men Timrå skulle stå för en stark comeback.

Med bara tre minuter och 14 sekunder kvar av matchen reducerade Robin Hanzl och mindre än en minut senare kom kvitteringen.

Timrå kom tillbaka

Pucken studsade Timrås väg innan den gled in i mål och Ty Rattie noterades för målet som betydde 2-2.

Timrå fick dock räkna in den sjunde raka förlusten efter förlängning och straffar. Linköping vann straffläggningen med 2-1 och tog två poäng.

Resultatet gör att Timrå är sist i SHL med sju poäng efter elva matcher. Linköping är på tolfte plats efter tolv matcher, med elva poäng.

