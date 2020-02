Sjätte raka förlusten – kämpar för överlevnad

Målvaktsduon Tex Williamsson (skadad) och NHL-meriterade Richard Bachman saknades inför match och i backuppsättningen saknades trion Simon Després, Mat Bodie och Emil Wahlberg.

Det var inte med perfekta förutsättningar som Oskarshamn kom till start i kvällens match mot formstarka Skellefteå. Och det började också tungt när Andreas Wingerli kunde ge gästerna ledningen i powerplay i första perioden.

Men Oskarshamn skulle resa sig, och spelmässigt var laget bättre än sin motståndare trots att Skellefteå kunde dra ifrån till 1-3 tidigt i den tredje perioden när Oscar Möller pricksköt in gästernas tredje mål för kvällen.

Nyförvärvet Rickard Palmberg fixade dock en snabb reducering när han prickade in 2-3. Och när Oskarshamn chansade med utplockad målvakt med fyra minuter kvar kom också kvitteringen när lagkaptenen Jonas Engström styrde in 3-3 från nära håll.

Oskarshamn fick sedan ett jätteläge att avgöra matchen när Skellefteås back Arvid Lundberg åkte ut för en hög klubba och hemmalaget fick spela powerplay i slutet av tredje perioden men Skellefteå stod pall.

Och i förlängningen skulle det straffa sig när Andreas Wingerli kunde pricka in sitt andra mål i matchen och förlänga sitt egna lags vinstsvit till sex raka segrar - och Oskarshamns förlustsvit till sex raka förluster.

– Jag tycker vi är lika bra som alla lag i serien men vi lyckas aldrig vinna de där jämna matcherna och det känns jäkligt surt, säger målskytten Rickard Palmberg i C More.

Oväntade succén - fjärde målet på sex matcher

I Skellefteå kom också Niclas Burströms succé att fortsätta. Efter att ha haft skadekris bland forwards valde Skellefteå att för sex matcher sedan flytta upp Burström från backplats till center, och det har visat sig vara en total succé.

I den andra perioden styrde Burström nämligen in sitt fjärde mål under de sex matcher han gjort som center och i C More berättade han om sina tankar kring att gå från back till center mitt under säsongen:

– Just nu tycker jag det är roligare att spela center än back, men frågar du mig om en vecka så vet jag inte vad jag tycker då.

Matchhjälten Andreas Wingerli i C More:

– Det är skönt att vi kan vinna i slutändan. Det är alltid kul att bidra med mål, men jag hade velat ha tre poäng i kväll.