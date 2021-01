Siffrorna avslöjar: Är sämst i världen

Örebros Emil Larsson drog på sig en hakningsutvisning och dessutom hade laget för för många spelare på isen. Då fick SHLs bäste powerplaylag, HV 71, chansen till spel fem mot tre i hela två minuter i slutet av den första perioden.

Mycket talade för att ett mål skulle falla.

Örebro är sämst i världen

I samband med utvisningen visade C More bilder som visar att Örebro just nu har sämst procent i numerärt underläge av samtliga lag i de ligor som just nu spelas. Tabellen visar att Örebro endast kommer ur ett boxplay utan ett mål i baken i 60,92 procent av fallen. Örebro toppar listan före klubbar som norska Narvik, slovenska MHK32 och ryska HK Neftechimik.

– De är sämst i världen just nu, alltså sämre än Narvik, säger Åke Unger i C More.

HV 71 å andra sidan är bäst i samma kategori, före lag som hockeyallsvenska Mora och finska Ilves.

Målet kom mycket riktig då Fredrik Forsberg avslutade ett riktigt klapp klapp anfall och gjorde 2-0 till sitt HV71.

– Oj, oj, oj, oj, utbrister Staffan Kronwall i sändningen och fortsätter:

– Det är ett otroligt vackert powerplaymål. Världens bästa powerplay mot världens sämsta, där har vi 1-0.

Mål efter 40 sekunder

HV 71 hade fått en drömstart då Axel Holmström krigade in pucken mellan benskyddet på Jhonas Enroth och stolpen redan efter 40 sekunder. Målet videogranskades men godkändes tillslut.

– Den ligger helt öppen för Holmström att slå på ett par gånger, säger Staffan Kronwall i C More.

Matchen pågår.