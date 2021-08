SHL:s önskan – så vill ligan ta in mer publik

SHL:s 14 klubbar är överens om att man vill införa vaccinpass för att kunna ta in fler åskådare på läktarna till säsongsstarten den 11 september.

Liknande planer finns i bland annat Storbritannien. Där kan det bli aktuellt med vaccinpass på arenor med över 20 000 sittplatser från slutet av september. Och i Sydney i Australien ska det krävas vaccinpass på stora idrottsarenor från nästa år.

På olika baseboll- och basketarenor i USA har man redan börjat kräva bevis på att publiken är vaccinerad eller att de kan visa upp negativa coronatester.

I början av sommaren gav också regeringen Folkhälsomyndigheten (FHM) i uppdrag att se över vaccinpassfrågan. Utredningen har ännu inte presenterats och Sara Byfors, enhetschef vid FHM, säger att man inte har några planer på vaccinpass just nu.

– Det kanske kan förändras i framtiden när alla har fått en möjlighet att vaccinera sig men det ska jag verkligen låta vara osagt, säger hon till TT.

Avveckling dröjer

Skälet till att SHL driver frågan om vaccinpass just nu är att smittoläget i Sverige är högt och att nästa steg i avvecklingen av restriktionerna, då man kan fylla idrottsarenorna helt, därför ser ut att dröja.

Under förra säsongen fick man ta in max åtta personer i publiken. Enligt de nuvarande reglerna är det 300 personer per sektion, om övriga coronarestriktioner kan hållas.

– Våra klubbar kan i dag ta in från 750 till 2 500–3 000 personer. Med vaccinationspass skulle vi kunna ta in väldigt många fler, men även ha kvar en del av arenan där gällande restriktioner fortfarande gäller, säger SHL:s vd.

Besked brådskar

Silfverstrand säger att det är väldigt viktigt att få tillbaka publiken.

– Ekonomiskt är det viktigt, publikintäkter är en stor del av intäkterna som vi har. Men för oss är det också viktigt att få tillbaka publiken för helheten, publik är ytterligare en dimension av hockeymatcherna.

Ett besked i frågan om vaccinpass brådskar.

– Det finns omställningsperioder ute i organisationerna hur man ska hantera det, det är ganska stora processer att jobba kring sektioner och olika ingångar. Därför behövs besked nu för att klara av att kunna möta upp det här till säsongsstarten, säger Silfverstrand.

Hon hoppas också att införandet av vaccinpass för att få gå på idrott, men också kulturaktiviteter, ska kunna få fler att vaccinera sig.

– Och då kan vi snabbare återgå till det normala.

Ideologisk fråga

Riksidrottsförbundets (RF) ordförande Björn Eriksson väntar också på beskedet från FHM om vaccinpass, en fråga som han anser är ganska knivig.

– Det är lätt att se fördelarna. Men man kan också se att det uppstår en del ideologiska frågor om diskriminering och mänskliga rättigheter, säger han.

– Och nästa steg är ju att varje arrangör avgör vilka som kommer in på arenan. Det kan bli väldigt knepigt om exempelvis fotbollen gör en ideologisk tolkning och hockeyn en annan. Jag hoppas att utredningen kommer så snabbt som möjligt och att man tar upp de här ideologiska frågorna. För då blir det lättare för oss att titta vidare.