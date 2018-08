SHL:s besked om Ulf Rönnmark efter kaoset

Bara veckor från SHL-premiären har ett bråk mellan domarna i ena ringhörnan och domarchefen Ulf Rönnmark och SHL som organisation i den andra blossat upp.

Samtliga verksamma domare i SHL har via elitdomarföreningen EDF skrivit under ett brev som skickats in till SHL som Ulf Rönnmark där domarna riktade skarp kritik mot Ulf Rönnmarks ledarstil.

Domarna menade också att SHL hade fallerat som arbetsgivare.

”Sammanfattningsvis har situationen gått så långt nu att gruppen saknar förtroende för vår chef och vill därmed se en omedelbar förändring. Gruppen ser inte att vår nuvarande chef har förmågan att bedriva ett vettigt ledarskap och möjligheten att återbygga förtroendet finns inte”, skriver domarna i brevet som Aftonbladet tagit del av.

Beskedet: Rönnmark stannar som domarchef

Under torsdagen har samtliga parter träffats för att prata igenom skrivelsen som inkommit till SHL och Ulf Rönnmark.

Ligans vd Jörgen Lindgren menar att de haft mycket bra samtal under dagen.

Hur ser ni på kritiken som riktas mot er? De tycker att ni fallerat som arbetsgivare?

– I grund och botten jobbar vi med att utveckla vår verksamhet, där är domarna en del av den. Utifrån kritiken som sådan så är det naturligtvis inte särskilt roligt att läsa det, säger Jörgen Lindgren.

– Samtidigt gäller det någonstans att vända och hantera det här. Jag tycker vi har haft en väldigt bra diskussion, det är ett jättehärligt gäng. Domarna, EDF, vi som organisation inklusive Ulf Rönnmark som domarchef har kunnat konstatera det som är skrivet och gått igenom i detalj exakt vad man tycker och tänker i respektive fråga.

Jörgen Lindgren menar att domarchefsrollen är komplex och säger att han har full förståelse för att domare kräver att känna sig sedda, hörda och behöver ledarskap.

– Därtill har vi funderat hur vi jobbat vidare. Och då tycker jag, när vi summerar dagen, att vi har ett otroligt bra underlag för att jobba vidare med hur framtiden ska se ut.

Så Ulf Rönnmark kommer sitta kvar som domarchef?

– Ja.

Strejkhotet avblåst

Uppgifter till Aftonbladet gjorde gällande att domarna hotade med strejk om Rönnmark skulle fortsätta på sin post som domarchef.

Men Jörgen Lindgren menar att det inte är något han känner till.

– Nej, lyssnar vi med EDF har de aldrig pratat om strejk. Det är ingenting som kommit oss tillkänna och det ser jag inte som ett alternativ, säger han.