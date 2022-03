Det blev en bortaknock i lördags när Timrå besegrade Djurgården i det första mötet av kvalspelet till SHL.

Frågan alla ställde sig inför måndagsdrabbningen: Skulle Timrå utöka sin ledning i matchserien eller var det Djurgårdens tur att få jubla på bortais?

Det började intensivt, fartfyllt och lite smått upprört, och även fast den första perioden blev mållös var det två lag som spelade med stor vilja. Det var inte snack om någon passivitet från varken Timrå eller Djurgården.

Kaptenens kritik efter tappet

Mittenperioden fortsatte i samma anda med skillnad att den här gången hittade lagen nätmaskorna.

Djurgården två gånger om, först genom Cameron Schilling, sedan Marcus Sörensen. Då var det klar fördel Stockholmslaget som ledde med 2-0 – men Timrå skulle hämta ikapp.

I powerplay prickade både Sebastian Hartmann och Ty Rattie in varsin balja.

– Klantigt att vi släpper in Timrå i matchen. Vi har 2-0, men två utvisningar gör att de gör två mål, tyckte kaptenen Marcus Sörensen i periodvilan när C More intervjuade honom.

Osannolik vändning i slutminuterna

Den tredje perioden var precis som de föregående en jämn historia. Timrå skapade mest och hade flera gånger chansen att ta ledningen, men då stod Mantas Armalis i vägen.

Till slut skulle ett lag ta ledningen – och det var Djurgården som genom Marc-André Gragnani prickade in 2-3 med drygt fem minuter kvar av matchen.

Där och då såg det ut att bli segermålet – men Timrå skulle mot alla odds äta sig in i matchen och vända på tillställningen i slutminuterna.

Först lyckades Sebastian Hartmann kvittera till 3-3 och med 7,5 sekunder kvar av matchen lyckades samma spelare styra in det avgörande målet.

Djurgården tog timeout men kunde inte ta sig fram till ett kvitteringsmål, utan i stället var det än en gång Timrå som vann i ångestkvalet. Det betyder att det står 2-0 när matchserien vänder till Stockholm för match tre på torsdag.

– Det blir mål och vi vinner matchen, det är det viktiga, säger hattrickskytten Sebastian Hartmann i C More.

– Det kanske inte är riktigt så bra som det var i första matchen, jag tycker kanske vi slarvar lite. Men det är en grym karaktär i den här gruppen. Vi har en grym energi och tuggar på, det lönar sig.