Premium: Varje dag fram till SHL-premiären gör Sanny Lindström en djupanalys av varje lag.

Experten sätter betyg, skriver omdömen, tippar tabellen och väljer ut den största talangen, poängkungen, profilen – och mycket mer.

Nu har turen kommit till Linköping.

✓ Kravet på slutspelsplats

✓ ”Dominerade på juniornivå – tror stenhårt på honom”

✓ Profilvärvningen som förvånade

✓ ”There is a new sheriff in town”

✓ ”En skada på honom skulle grusa alla slutspelsdrömmar”