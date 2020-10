SHL-profilen avslöjar: Nobbade expertjobbet

Lyssna på Hockeypuls: • Spotify • iPhone • Acast

En lång och framgångsrik karriär, med två SM-guld, VM-triumfer och OS-silver, tog slut i början av 2020.

Då meddelade Skellefteå AIK:s kulturbärare Jimmie Ericsson att han inte kunde komma tillbaka efter den skada som han ådrog sig året innan, då en skridskoskena skar upp både vad och hälsena.

I Expressens podcast Hockeypuls pratar den nyblivna 40-åringen om livet efter karriären och hur framtidsplanerna ser ut.

Då kommer det fram att tv-spåret lockar.

– Jag skulle vilja bli tv-expert om jag får göra det gång till gång. Jag vet inte hur roligt jag tycker det är. Nu testade jag med C More för jag hade lovat det. Det var betydligt roligare än vad jag trodde att det skulle vara.

Hade kontakt med C More

Ericsson bekräftar också att C More hörde sig för om hans tjänster inför denna säsong.

– Det stämmer absolut.

Varför tackade du nej?

– Jag tackade nej till att ha ett fast schema där man jobbar 5, 25 eller 50 gånger på ett år. Jag vill ta gång efter gång.

Då kan det hända att du dyker upp som gästexpert hos C More någon gång under vintern?

– Absolut.

Hade Jimmie Ericsson själv fått bestämma hade dock spelarkarriären nog fortfarande pågått.

Under de sista åren hade han en målsättning att försöka nå 40-strecket.

– Jag hade förmodligen spelat, ja. Det är väldigt få 40-åriga forwards som spelar på högstanivå i Sverige. Det finns en del backar, men jag kan inte komma på någon forward.

Kort efter Expressens poddinspelning med Ericsson kunde Norran berätta nästa kapitel för Skellefteå-profilen: En padelsatsning i staden. Där han kommer arbeta framöver.

I Hockeypuls utvecklade han sina tankar om vad nästa steg i arbetslivet skulle innehålla.

– Jag vill göra något kul och inspirerande. Det kan vara vilken bransch som helst, men gärna med höga mål och tuffa krav.

Som ett vinnande hockeylag?

– Precis. Men det är jobbigt att vara i ett hockeylag också för du har ett fullspäckat schema året om, förutom fyra veckor då du kan göra vad du vill. Med ett normalt jobb har man ofta helgerna fria om man vill åka bort över helgen, då behöver inte det väljas bort.

