Det dröjde till den fjärde omgången i årets SHL innan kanadensaren Blaine Byron kom till spel för Oskarshamn.

Nyförvärvet från tyska Eisbären Berlin gjorde också debut med buller och bång.

För i den första perioden satte han 1–0 efter 17.13 på passning från finländarna Ahti Oksanen och Juuso Riikola.

Dock kom Frölunda tillbaka och satte 1–1 med bara sju sekunder till pausvila genom Filip Johansson.

– Det var skönt att få sätta en i powerplay. Det går fort där ute. Spelarna är snabba och det händer saker hela tiden, men jag måste få i gång fötterna, sade Byron i C More under pausen.

Matchen svängde fram och tillbaka

Väl i den andra perioden var det sedan Frölunda som tog ledningen. Då var det ett annat nyförvärv, Anthony Greco, som förvaltade en passning från Liam Dower Nilsson på ett friläge.

Men då var det Oskarshamns tur att svara.

Detta genom norrmannen Emil Lillieberg som satte 2–2-pucken. Hans första SHL-mål.

– Det är coolt, så det är roligt alltså. Vi spelade ganska bra från egen zon, sen var det bara att skjuta och hoppas på det bästa, sade han i C More.

Sedan tog hemmalaget också ledningen. Detta genom debutanten Blaine Byron till 3–2. Därmed hade hemmalaget vänt, mycket tack vare debutanten.

– Men nu måste vi spela som vi gjorde i första perioden. Vi måste komma närmare dem och få fler puckar på, sade Frölundas Anthony Greco.

Lundqivst utvisad – då avgjorde IKO

Matchen skulle dock ta ytterligare en vändning. För i den tredje perioden kom Frölunda tillbaka på nytt.

Med 7.28 kvar satte Tom Nilsson 3–3-pucken, med hjälp av framspelaren Ryan Lasch. Samme Lasch som själv hade en puck i mål som dömdes bort.

Frölunda såg också ut att få med sig tre poäng när Joel Lundqvist gjorde 3–4. Men med 1.51 kvar att spela kom hemmalaget tillbaka.

Då var det Patrik Karlkvist som gjorde 4–4 och matchen gick till förlängning. Väl där var hemmalaget närmast ett avgörande först, detta då Jiri Smejkal träffade stolpen.

Till sist var det Oskarshamn som också knep extrapoängen efter att David Quennevilles avgörande mål i förlängningen. Detta då Joel Lundqvist suttit utvisad.

– Vi tappar två poäng. Tungt med utvisningen också, vi får bryta ihop och komma igen, sade Lundqvist i C More.

– Att tappa lite på slutet är frustrerande, men vi hittar ett sätt att vinna. Vi är en stark grupp, säger matchvinnaren Quenneville.

Domarbasen: ”Då kan domaren ta bort en utvisning”