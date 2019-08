Fem SHL-klubbar får extra pengar av ligan

I veckan drar CHL i gång, det är den europeiska hockeyturneringens sjätte upplaga. Efter förra årets finalsuccé för Frölunda med ett utsålt Scandinavium har intresset höjts.

Och med intressehöjningen kommer pengarna. De deltagande lagen får som tidigare resestöd från CHL, men inför nästa år sker en ny förändring.

– Vi tycker det är viktigt för våra lag att kunna delta i europaspel och då är det förenat med lite pengar, det kostar ju lite pengar. Då tyckte vi att då kan vi ta lite av våra prispengar som en gest. För att vi tycker att det är viktigt, säger Marchal.

SHL går in med pengar till CHL-lagen

SHL väljer att gå in med 200 000 kronor per lag som går till CHL, det meddelar man på en pressträff under tisdagen.

– Det är inte så att våra prispengar försvinner utan vi tar bara en del av dem och så blir det lite extra att tävla för för de klubbar som ska vara med.

Vad tror du att det betyder för lagen?

– Jag tror att det betyder 200 000 kronor. Det är inte så mycket pengar men det betyder nog en del för de klubbar som är med.

I år är det klubbar som Frölunda, Luleå, Skellefteå, Färjestad och Djurgården som representerar Sverige.