SHL: Brynäs kvitterade matchserien – blir tredje avgörande mot Örebro

Brynäs hittade ett sätt att ladda om efter förlusten på hemmais i helgen – och det syntes från start.

– Vi har lärt oss att ställa om efter såhär konstiga matcher, så vi har en bra lagmoral och kan ställa om ”Never too high och never too low” har vi pratat mycket om, säger Dmytro Timashov.

De kom ut med en ny energi och matade på mot Jhonas Enroth i Örebromålet.

12-3 slutade skotten efter första perioden.

– Givetvis är det enklare om det är fler skott men du måste själv jobba in dig i matchen. I andra perioden var jag med i matchen och det blev bättre hela tiden, säger Brynäsmålvakten Veini Vehviläinen.

Målet däremot, det kom i mittperioden.

Då var det Dmytro Timashov som hittade in med ett skott samtidigt som det var mycket som hände framför Enroth.

Stängde matchen i öppen kasse

Tio minuter senare lurade Simon Bertilsson bort försvarande spelare på blålinjen och hittade in med ett skott i krysset.

Under matchen var det mycket slutspelskänsla och gruff efter avblåsning. En situation där Veini Vehviläinen fick Anton Mylläri över sig och blev liggandes en kort stund.

Men det gick bra med honom och han fullföljde matchen med att inte släppa in ett enda mål.

– Ja, det knäckte lite i ryggen där, haha... Det blev nog bra, det gör inte ont nu. När du inte är beredd på det och det kommer då känns det, men det gick bra. Jag är hel, i en del.

Det resultatet höll i sig - fram till att Örebro tog ut målvakten. Istället för en reducering stängde Greg Scott då matchen med att pricka in 3-0.

Vehviläinen släppte inte in ett mål bakom sig, till skillnad från förra matchen när han blev utbytt efter 3-0.

– Det är så det är som målvakt. Ibland är det upp och ibland är det ner. Det är så det är, bara. Det som hände i dag var bra.

Hur laddar man om mentalt efter något sådant?

– Jag försökte bara göra saker som jag brukar göra och inte fundera för mycket utan bara gå ut och spela. Jag ville ge mig själv chansen och spela bra och sen blev det bara så.

– Jag vet inte, äta och sen sova. Det är det.

Avgörande matchen spelas i Örebro på tisdag kväll.

