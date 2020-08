I årets SHL spelar samma lag som förra säsongen, eftersom coronakrisen tvingade SHL att avbryta innan slutspelet skulle dra igång. Inget SM-guld delades ut, inget lag flyttades ned.

Så slutade SHL 2019/2020

Så här slutade grundserien i SHL förra säsongen.

1 Luleå 106 poäng

2 Färjestad 92 poäng

3 Rögle 92 poäng

4 Skellefteå AIK 90 poäng

5 HV71 89 poäng

6 Djurgården 88 poäng

7 Frölunda 85 poäng

8 Örebro 85 poäng

9 Malmö 77 poäng

10 Växjö 70 poäng

11 Linköping 65 poäng

12 Brynäs 60 poäng

13 Leksand 49 poäng

14 Oskarshamn 44 poäng

Ska SHL spelas utan publik?

I nuläget är publikinsläpp på SHL-matcher omöjligt på grund av maxgränsen på 50 personer vid sammankomster. Men hockeyförbundet tror på ett besked i publikfrågan före SHL-premiären 19 september och har tagit fram ett publikprotokoll för att vara redo när regeringen ger grönt ljus för besökare i begränsad skara.

Protokollet innebär bland annat att endast hemmapublik släpps in, att bara varannan sittplats säljs, att det ska vara minst en meters avstånd i alla publika områden, att det ska finnas överdimensionerat antal entréer, kiosker och toaletter och att informationen om allas ansvar ska vara tydlig och gemensam.

Så sänds SHL säsongen 2020/2021

C More sänder flera av försäsongsmatcherna och samtliga matcher i SHL under säsongen 2020/2021.

Sportexpressen Play sänder minst 25 försäsongsmatcher med lag från såväl Hockeyallsvenskan som SHL. Matcherna kan ses genom styckeköp per match eller genom ett månadsabonnemang.

SHL:s bästa nyförvärv 2020/2021

En stor mängd nyförvärv finns i trupperna. Men vilka är bäst, och vem är det absolut bästa nyförvärvet? Sportexpressens Johan Svensson, Johanna Dahlén och Sanny Lindström satte ihop varsin topp 25-lista, som gav en slutgiltlig topplista.

Är det starkaste förvärvet backen Joel Persson till Växjö, backen Jesse Virtanen till Färjestad eller centerforwarden Markus Ljungh till Linköping?

Spelschema SHL 2020/2021 – med datum och tid

Här nedan hittar du spelschema för den svenska hockeyligan SHL säsongen 2020/21, med alla datum och klockslag för ditt favoritlag.

Spelschema SHL september 2020

19/9 15.15 Brynäs IF - Malmö Redhawks

19/9 15.15 Frölunda HC - HV71

19/9 15.15 Leksands IF - Skellefteå AIK

19/9 15.15 Örebro HK - Djurgårdens IF

19/9 18.00 Luleå HF - Färjestad BK

19/9 18.00 Rögle BK - Linköpings HC

19/9 18.00 Växjö Lakers - IK Oskarshamn

22/9 19.00 Malmö Redhawks - Leksands IF

24/9 19.00 Brynäs IF - IK Oskarshamn

24/9 19.00 Frölunda HC - Linköpings HC

24/9 19.00 Leksands IF - Djurgårdens IF

24/9 19.00 Luleå HF - Skellefteå AIK

24/9 19.00 Rögle BK - Malmö Redhawks

24/9 19.00 Växjö Lakers - Färjestad BK

24/9 19.00 Örebro HK - HV71

26/9 15.15 IK Oskarshamn - Luleå HF

26/9 15.15 Linköpings HC - Växjö Lakers

26/9 18.00 Färjestad BK - Brynäs IF

26/9 18.00 HV71 - Rögle BK

26/9 18.00 Skellefteå AIK - Örebro HK

27/9 15.00 Djurgårdens IF - Frölunda HC

29/9 19.00 Leksands IF - Örebro HK

Spelschema SHL oktober 2020

1/10 19.00 Djurgårdens IF - Malmö Redhawks

1/10 19.00 IK Oskarshamn - Färjestad BK

1/10 19.00 Linköpings HC - Brynäs IF

1/10 19.00 Luleå HF - HV71

1/10 19.00 Skellefteå AIK - Frölunda HC

1/10 19.00 Växjö Lakers - Rögle BK

3/10 15.15 Brynäs IF - Skellefteå AIK

3/10 15.15 Färjestad BK - Malmö Redhawks

3/10 15.15 HV71 - IK Oskarshamn

3/10 15.15 Luleå HF - Växjö Lakers

3/10 15.15 Rögle BK - Djurgårdens IF

3/10 18.00 Frölunda HC - Leksands IF

3/10 18.00 Örebro HK - Linköpings HC

8/10 19.00 Djurgårdens IF - Luleå HF

8/10 19.00 Frölunda HC - Brynäs IF

8/10 19.00 Färjestad BK - Linköpings HC

8/10 19.00 IK Oskarshamn - Rögle BK

8/10 19.00 Leksands IF - Växjö Lakers

8/10 19.00 Malmö Redhawks - Örebro HK

8/10 19.00 Skellefteå AIK - HV71

10/10 15.15 Djurgårdens IF - IK Oskarshamn

10/10 15.15 Luleå HF - Brynäs IF

10/10 15.15 Rögle BK - Örebro HK

10/10 15.15 Växjö Lakers - Skellefteå AIK

10/10 18.00 HV71 - Färjestad BK

10/10 18.00 Linköpings HC - Leksands IF

15/10 19.00 Brynäs IF - Rögle BK

15/10 19.00 Frölunda HC - Växjö Lakers

15/10 19.00 HV71 - Malmö Redhawks

15/10 19.00 IK Oskarshamn - Leksands IF

15/10 19.00 Linköpings HC - Djurgårdens IF

15/10 19.00 Skellefteå AIK - Färjestad BK

15/10 19.00 Örebro HK - Luleå HF

17/10 15.15 IK Oskarshamn - Örebro HK

17/10 15.15 Malmö Redhawks - Luleå HF

17/10 15.15 Växjö Lakers - Brynäs IF

17/10 18.00 Djurgårdens IF - HV71

17/10 18.00 Färjestad BK - Frölunda HC

17/10 18.00 Leksands IF - Rögle BK

17/10 18.00 Skellefteå AIK - Linköpings HC

20/10 19.00 Malmö Redhawks - Frölunda HC

22/10 19.00 Djurgårdens IF - Skellefteå AIK

22/10 19.00 Färjestad BK - Örebro HK

22/10 19.00 HV71 - Brynäs IF

22/10 19.00 Linköpings HC - IK Oskarshamn

22/10 19.00 Luleå HF - Leksands IF

22/10 19.00 Rögle BK - Frölunda HC

22/10 19.00 Växjö Lakers - Malmö Redhawks

24/10 15.15 Frölunda HC - Luleå HF

24/10 15.15 Leksands IF - Färjestad BK

24/10 15.15 Skellefteå AIK - Rögle BK

24/10 18.00 Djurgårdens IF - Brynäs IF

24/10 18.00 IK Oskarshamn - Malmö Redhawks

24/10 18.00 Linköpings HC - HV71

24/10 19.30 Örebro HK - Växjö Lakers

27/10 19.00 Färjestad BK - Rögle BK

27/10 19.00 IK Oskarshamn - Frölunda HC

27/10 19.00 Leksands IF - HV71

27/10 19.00 Luleå HF - Linköpings HC

27/10 19.00 Malmö Redhawks - Skellefteå AIK

27/10 19.00 Växjö Lakers - Djurgårdens IF

27/10 19.00 Örebro HK - Brynäs IF

29/10 19.00 Brynäs IF - Leksands IF

29/10 19.00 Djurgårdens IF - Färjestad BK

29/10 19.00 Frölunda HC - Örebro HK

29/10 19.00 HV71 - Växjö Lakers

29/10 19.00 Linköpings HC - Malmö Redhawks

29/10 19.00 Rögle BK - Luleå HF

29/10 19.00 Skellefteå AIK - IK Oskarshamn

31/10 15.15 IK Oskarshamn - Linköpings HC

31/10 15.15 Malmö Redhawks - Färjestad BK

31/10 15.15 Örebro HK - Skellefteå AIK

31/10 18.00 Brynäs IF - Djurgårdens IF

31/10 18.00 Leksands IF - Frölunda HC

31/10 18.00 Luleå HF - Rögle BK

31/10 18.00 Växjö Lakers - HV71

Spelschema SHL november 2020

10/11 19.00 Brynäs IF - HV71

10/11 19.00 Färjestad BK - Leksands IF

10/11 19.00 IK Oskarshamn - Djurgårdens IF

10/11 19.00 Linköpings HC - Skellefteå AIK

10/11 19.00 Luleå HF - Frölunda HC

10/11 19.00 Malmö Redhawks - Rögle BK

10/11 19.00 Växjö Lakers - Örebro HK

12/11 19.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC

12/11 19.00 Frölunda HC - Färjestad BK

12/11 19.00 HV71 - Luleå HF

12/11 19.00 Leksands IF - IK Oskarshamn

12/11 19.00 Rögle BK - Brynäs IF

12/11 19.00 Skellefteå AIK - Växjö Lakers

12/11 19.00 Örebro HK - Malmö Redhawks

14/11 15.15 HV71 - Leksands IF

14/11 15.15 IK Oskarshamn - Skellefteå AIK

14/11 15.15 Växjö Lakers - Luleå HF

14/11 18.00 Färjestad BK - Djurgårdens IF

14/11 18.00 Linköpings HC - Frölunda HC

14/11 18.00 Malmö Redhawks - Brynäs IF

14/11 18.00 Örebro HK - Rögle BK

19/11 19.00 Brynäs IF - Växjö Lakers

19/11 19.00 Frölunda HC - IK Oskarshamn

19/11 19.00 Leksands IF - Linköpings HC

19/11 19.00 Luleå HF - Örebro HK

19/11 19.00 Malmö Redhawks - HV71

19/11 19.00 Rögle BK - Färjestad BK

19/11 19.00 Skellefteå AIK - Djurgårdens IF

21/11 15.15 Brynäs IF - Frölunda HC

21/11 15.15 Djurgårdens IF - Växjö Lakers

21/11 15.15 Linköpings HC - Luleå HF

21/11 15.15 Rögle BK - Leksands IF

21/11 18.00 Färjestad BK - HV71

21/11 18.00 Skellefteå AIK - Malmö Redhawks

21/11 18.00 Örebro HK - IK Oskarshamn

22/11 15.00 Färjestad BK - Luleå HF

26/11 19.00 Djurgårdens IF - Rögle BK

26/11 19.00 Frölunda HC - Skellefteå AIK

26/11 19.00 HV71 - Linköpings HC

26/11 19.00 IK Oskarshamn - Brynäs IF

26/11 19.00 Växjö Lakers - Malmö Redhawks

26/11 19.00 Örebro HK - Leksands IF

28/11 15.15 Frölunda HC - Djurgårdens IF

28/11 15.15 HV71 - Skellefteå AIK

28/11 15.15 Leksands IF - Malmö Redhawks

28/11 18.00 Brynäs IF - Färjestad BK

28/11 18.00 Linköpings HC - Örebro HK

28/11 18.00 Luleå HF - IK Oskarshamn

28/11 18.00 Rögle BK - Växjö Lakers

Spelschema SHL december 2020

1/12 19.00 Brynäs IF - Örebro HK

1/12 19.00 Djurgårdens IF - Leksands IF

1/12 19.00 Färjestad BK - IK Oskarshamn

1/12 19.00 Malmö Redhawks - Linköpings HC

1/12 19.00 Rögle BK - HV71

1/12 19.00 Skellefteå AIK - Luleå HF

1/12 19.00 Växjö Lakers - Frölunda HC

3/12 19.00 Färjestad BK - Skellefteå AIK

3/12 19.00 HV71 - Djurgårdens IF

3/12 19.00 IK Oskarshamn - Växjö Lakers

3/12 19.00 Leksands IF - Brynäs IF

3/12 19.00 Linköpings HC - Rögle BK

3/12 19.00 Luleå HF - Malmö Redhawks

3/12 19.00 Örebro HK - Frölunda HC

5/12 15.15 Frölunda HC - Rögle BK

5/12 15.15 Leksands IF - Luleå HF

5/12 15.15 Skellefteå AIK - Brynäs IF

5/12 18.00 IK Oskarshamn - HV71

5/12 18.00 Malmö Redhawks - Djurgårdens IF

5/12 18.00 Växjö Lakers - Linköpings HC

5/12 18.00 Örebro HK - Färjestad BK

10/12 19.00 Brynäs IF - Luleå HF

10/12 19.00 Djurgårdens IF - Örebro HK

10/12 19.00 HV71 - Frölunda HC

10/12 19.00 Linköpings HC - Färjestad BK

10/12 19.00 Malmö Redhawks - IK Oskarshamn

10/12 19.00 Rögle BK - Skellefteå AIK

10/12 19.00 Växjö Lakers - Leksands IF

12/12 15.15 Brynäs IF - Linköpings HC

12/12 15.15 Frölunda HC - Malmö Redhawks

12/12 15.15 Färjestad BK - Växjö Lakers

12/12 15.15 HV71 - Örebro HK

12/12 18.00 Luleå HF - Djurgårdens IF

12/12 18.00 Rögle BK - IK Oskarshamn

12/12 18.00 Skellefteå AIK - Leksands IF

26/12 15.15 Djurgårdens IF - HV71

26/12 15.15 Frölunda HC - Linköpings HC

26/12 15.15 Färjestad BK - Brynäs IF

26/12 15.15 Malmö Redhawks - Skellefteå AIK

26/12 18.00 IK Oskarshamn - Luleå HF

26/12 18.00 Leksands IF - Rögle BK

26/12 18.00 Örebro HK - Växjö Lakers

28/12 19.00 Brynäs IF - Malmö Redhawks

28/12 19.00 HV71 - IK Oskarshamn

28/12 19.00 Linköpings HC - Djurgårdens IF

28/12 19.00 Luleå HF - Leksands IF

28/12 19.00 Rögle BK - Frölunda HC

28/12 19.00 Skellefteå AIK - Örebro HK

28/12 19.00 Växjö Lakers - Färjestad BK

30/12 19.00 Djurgårdens IF - Luleå HF

30/12 19.00 Frölunda HC - HV71

30/12 19.00 Färjestad BK - Linköpings HC

30/12 19.00 IK Oskarshamn - Rögle BK

30/12 19.00 Leksands IF - Skellefteå AIK

30/12 19.00 Malmö Redhawks - Växjö Lakers

30/12 19.00 Örebro HK - Brynäs IF

Spelschema SHL januari 2021

2/1 15.15 Brynäs IF - Leksands IF

2/1 15.15 HV71 - Malmö Redhawks

2/1 15.15 Luleå HF - Linköpings HC

2/1 15.15 Rögle BK - Örebro HK

2/1 15.15 Växjö Lakers - Djurgårdens IF

2/1 18.00 IK Oskarshamn - Frölunda HC

2/1 18.00 Skellefteå AIK - Färjestad BK

7/1 19.00 Djurgårdens IF - IK Oskarshamn

7/1 19.00 Frölunda HC - Luleå HF

7/1 19.00 Färjestad BK - Rögle BK

7/1 19.00 Leksands IF - HV71

7/1 19.00 Linköpings HC - Brynäs IF

7/1 19.00 Malmö Redhawks - Örebro HK

7/1 19.00 Växjö Lakers - Skellefteå AIK

9/1 15.15 Brynäs IF - Djurgårdens IF

9/1 15.15 Frölunda HC - Färjestad BK

9/1 15.15 Luleå HF - IK Oskarshamn

9/1 15.15 Malmö Redhawks - Leksands IF

9/1 18.00 Rögle BK - Linköpings HC

9/1 18.00 Skellefteå AIK - Växjö Lakers

9/1 18.00 Örebro HK - HV71

14/1 19.00 Djurgårdens IF - Malmö Redhawks

14/1 19.00 HV71 - Färjestad BK

14/1 19.00 IK Oskarshamn - Örebro HK

14/1 19.00 Linköpings HC - Leksands IF

14/1 19.00 Luleå HF - Brynäs IF

14/1 19.00 Skellefteå AIK - Frölunda HC

14/1 19.00 Växjö Lakers - Rögle BK

16/1 15.15 HV71 - Rögle BK

16/1 15.15 Malmö Redhawks - Luleå HF

16/1 15.15 Örebro HK - Djurgårdens IF

16/1 18.00 Brynäs IF - Skellefteå AIK

16/1 18.00 Färjestad BK - Frölunda HC

16/1 18.00 Leksands IF - Växjö Lakers

16/1 18.00 Linköpings HC - IK Oskarshamn

19/1 19.00 Rögle BK - Djurgårdens IF

21/1 19.00 Brynäs IF - IK Oskarshamn

21/1 19.00 Frölunda HC - Leksands IF

21/1 19.00 Färjestad BK - Malmö Redhawks

21/1 19.00 Luleå HF - Växjö Lakers

21/1 19.00 Skellefteå AIK - HV71

21/1 19.00 Örebro HK - Linköpings HC

23/1 15.15 Frölunda HC - Örebro HK

23/1 15.15 IK Oskarshamn - Malmö Redhawks

23/1 15.15 Leksands IF - Färjestad BK

23/1 15.15 Rögle BK - Luleå HF

23/1 18.00 Djurgårdens IF - Skellefteå AIK

23/1 18.00 Linköpings HC - HV71

23/1 18.00 Växjö Lakers - Brynäs IF

26/1 19.00 Växjö Lakers - Örebro HK

27/1 19.00 Malmö Redhawks - Frölunda HC

28/1 19.00 Brynäs IF - Rögle BK

28/1 19.00 Djurgårdens IF - Färjestad BK

28/1 19.00 HV71 - Växjö Lakers

28/1 19.00 IK Oskarshamn - Leksands IF

28/1 19.00 Skellefteå AIK - Linköpings HC

28/1 19.00 Örebro HK - Luleå HF

30/1 15.15 Frölunda HC - Brynäs IF

30/1 15.15 Leksands IF - Djurgårdens IF

30/1 15.15 Skellefteå AIK - Rögle BK

30/1 18.00 Färjestad BK - Örebro HK

30/1 18.00 Linköpings HC - Malmö Redhawks

30/1 18.00 Luleå HF - HV71

30/1 18.00 Växjö Lakers - IK Oskarshamn

Spelschema SHL februari 2021

2/2 19.00 Djurgårdens IF - Frölunda HC

2/2 19.00 HV71 - Brynäs IF

2/2 19.00 IK Oskarshamn - Färjestad BK

2/2 19.00 Leksands IF - Örebro HK

2/2 19.00 Linköpings HC - Växjö Lakers

2/2 19.00 Luleå HF - Skellefteå AIK

2/2 19.00 Rögle BK - Malmö Redhawks

4/2 19.00 Brynäs IF - Luleå HF

4/2 19.00 Färjestad BK - IK Oskarshamn

4/2 19.00 Malmö Redhawks - Linköpings HC

4/2 19.00 Rögle BK - HV71

4/2 19.00 Skellefteå AIK - Djurgårdens IF

4/2 19.00 Växjö Lakers - Leksands IF

4/2 19.00 Örebro HK - Frölunda HC

6/2 15.15 Djurgårdens IF - Växjö Lakers

6/2 15.15 Linköpings HC - Färjestad BK

6/2 15.15 Luleå HF - Rögle BK

6/2 15.15 Malmö Redhawks - Brynäs IF

6/2 18.00 HV71 - Örebro HK

6/2 18.00 IK Oskarshamn - Skellefteå AIK

6/2 18.00 Leksands IF - Frölunda HC

16/2 19.00 Frölunda HC - Malmö Redhawks

16/2 19.00 HV71 - Djurgårdens IF

16/2 19.00 IK Oskarshamn - Växjö Lakers

16/2 19.00 Leksands IF - Linköpings HC

16/2 19.00 Luleå HF - Färjestad BK

16/2 19.00 Rögle BK - Brynäs IF

16/2 19.00 Örebro HK - Skellefteå AIK

18/2 19.00 Brynäs IF - HV71

18/2 19.00 Djurgårdens IF - Rögle BK

18/2 19.00 Färjestad BK - Luleå HF

18/2 19.00 Linköpings HC - Frölunda HC

18/2 19.00 Malmö Redhawks - IK Oskarshamn

18/2 19.00 Skellefteå AIK - Leksands IF

20/2 15.15 Frölunda HC - Rögle BK

20/2 15.15 Malmö Redhawks - Växjö Lakers

20/2 15.15 Örebro HK - Leksands IF

20/2 18.00 Färjestad BK - HV71

20/2 18.00 IK Oskarshamn - Linköpings HC

20/2 18.00 Luleå HF - Djurgårdens IF

20/2 18.00 Skellefteå AIK - Brynäs IF

23/2 19.00 Brynäs IF - Växjö Lakers

23/2 19.00 Djurgårdens IF - Örebro HK

23/2 19.00 Frölunda HC - IK Oskarshamn

23/2 19.00 HV71 - Luleå HF

23/2 19.00 Leksands IF - Malmö Redhawks

23/2 19.00 Linköpings HC - Skellefteå AIK

23/2 19.00 Rögle BK - Färjestad BK

25/2 19.00 Färjestad BK - Leksands IF

25/2 19.00 HV71 - Skellefteå AIK

25/2 19.00 IK Oskarshamn - Brynäs IF

25/2 19.00 Luleå HF - Frölunda HC

25/2 19.00 Malmö Redhawks - Djurgårdens IF

25/2 19.00 Växjö Lakers - Linköpings HC

25/2 19.00 Örebro HK - Rögle BK

27/2 15.15 Frölunda HC - Djurgårdens IF

27/2 15.15 Leksands IF - IK Oskarshamn

27/2 15.15 Malmö Redhawks - HV71

27/2 18.00 Brynäs IF - Färjestad BK

27/2 18.00 Linköpings HC - Örebro HK

27/2 18.00 Rögle BK - Skellefteå AIK

27/2 18.00 Växjö Lakers - Luleå HF

Spelschema SHL mars 2021

2/3 19.00 Brynäs IF - Linköpings HC

2/3 19.00 Djurgårdens IF - Leksands IF

2/3 19.00 Färjestad BK - Växjö Lakers

2/3 19.00 HV71 - Frölunda HC

2/3 19.00 Rögle BK - IK Oskarshamn

2/3 19.00 Skellefteå AIK - Luleå HF

2/3 19.00 Örebro HK - Malmö Redhawks

4/3 19.00 Frölunda HC - Skellefteå AIK

4/3 19.00 IK Oskarshamn - Djurgårdens IF

4/3 19.00 Leksands IF - Brynäs IF

4/3 19.00 Linköpings HC - Rögle BK

4/3 19.00 Luleå HF - Örebro HK

4/3 19.00 Malmö Redhawks - Färjestad BK

4/3 19.00 Växjö Lakers - HV71

6/3 15.15 Brynäs IF - Frölunda HC

6/3 15.15 Rögle BK - Växjö Lakers

6/3 15.15 Skellefteå AIK - Malmö Redhawks

6/3 18.00 Färjestad BK - Djurgårdens IF

6/3 18.00 HV71 - Leksands IF

6/3 18.00 Linköpings HC - Luleå HF

6/3 18.00 Örebro HK - IK Oskarshamn

9/3 19.00 Djurgårdens IF - Brynäs IF

9/3 19.00 HV71 - Linköpings HC

9/3 19.00 Leksands IF - Luleå HF

9/3 19.00 Malmö Redhawks - Rögle BK

9/3 19.00 Skellefteå AIK - IK Oskarshamn

9/3 19.00 Växjö Lakers - Frölunda HC

9/3 19.00 Örebro HK - Färjestad BK

11/3 19.00 Brynäs IF - Örebro HK

11/3 19.00 Djurgårdens IF - Linköpings HC

11/3 19.00 Frölunda HC - Växjö Lakers

11/3 19.00 Färjestad BK - Skellefteå AIK

11/3 19.00 IK Oskarshamn - HV71

11/3 19.00 Luleå HF - Malmö Redhawks

11/3 19.00 Rögle BK - Leksands IF

