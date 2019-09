Från premiären lördag den 14 september möter 14 SHL-lag varandra under 52 omgångar i jakt på en plats i slutspelet och chansen till SM-guld.

Här är favoriterna till SM-guld 2019/2020

Djurgården vinner SM-guld säsongen 2019/2010. Det tror Sveriges hockeyjournalister, enligt en sammanställning som presenterades på SHL:s upptaktsträff i Stockholm.

Djurgården, Färjestad, Luleå och Växjö är favorittippade – i den ordningen. Regerande mästarna Frölunda hamnar först på femte plats.

När tränarna i SHL själva tippar vilket lag som tar SM-guld denna säsong toppar Färjestad och Frölunda med tre röster vardera.

När 14 tränare i SHL tippar vem som vinner SM-guld 2019/2020 toppar Färjestad och Frölunda. Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Alla SHL-lag 2919/2020 och deras SM-guld

Brynäs IF

13 SM-guld (1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1976, 1977, 1980, 1993, 1999, 2012).

Så bra är Brynäs i dag – spelare för spelare.

Djurgården Hockey

16 SM-guld (1926, 1950, 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1983, 1989, 1990, 1991, 2000, 2001).

Så bra är Djurgården i dag – spelare för spelare.

Frölunda HC

5 SM-guld (1965, 2003, 2005, 2016, 2019).

Så bra är Frölunda i dag – spelare för spelare.

Färjestad BK

9 SM-guld (1981, 1986, 1988, 1997, 1998, 2002, 2006, 2009, 2011).

Så bra är Färjestad i dag – spelare för spelare.

HV71

5 SM-guld (1995, 2004, 2008, 2010, 2017).

Så bra är HV71 i dag – spelare för spelare.

Leksands IF

4 SM-guld (1969, 1973, 1974, 1975)

Så bra är Leksand i dag – spelare för spelare.

Linköping HC

Inga SM-guld.

Så bra är Linköping i dag – spelare för spelare.

Luleå Hockey

Ett SM-guld (1996).

Så bra är Luleå i dag – spelare för spelare.

Malmö Redhawks

2 SM-guld (1992, 1994).

Så bra är Malmö i dag – spelare för spelare.

IK Oskarshamn

Inga SM-guld.

Så bra är Oskarshamn i dag – spelare för spelare.

Rögle BK

Inga SM-guld.

Så bra är Rögle i dag – spelare för spelare.

Skellefteå AIK

3 SM-guld (1978, 2013, 2014).

Så bra är Skellefteå i dag – spelare för spelare.

Växjö Lakers

2 SM-guld (2015, 2018).

Så bra är Växjö i dag – spelare för spelare.

Örebro Hockey

Inga SM-guld.

Så bra är Örebro i dag – spelare för spelare.

Djurgården har flest SM-guld i hockey: 16 stycken. Men det var länge sedan sist: 2001 blev DIF svenska mästare. Foto: © BILDBYRÅN

SHL-lagens bästa nyförvärv

Här är SHL:s fem tyngsta förvärv inför säsongen 2019/2020, rankade av SportExpressen.

Djurgården: Patrik Berglund, forward . Ordinarie i NHL de senaste säsongerna, 717 NHL-matcher i St Louis och Buffalo.

Rögle: Dennis Everberg, forward. Tillbaka i Rögle efter lång karriär i NHL, KHL och i Schweiz.

Frölunda: Johan Sundström, forward. En av SHL:s bästa spelare när han lämnade för KHL 2017.

Djurgården: Marcus Högström, back. Toppback tillbaka efter ett NHL-försök i Calgary.

Växjö: Emil Pettersson, forward. Floppade i Skellefteå, flippade i Växjö, fick kontrakt med Nashville. Nu tillbaka efter 133 matcher i AHL i Nordamerika.

Här är hela listan - SHL-lagens 25 bästa nyförvärv.

Regeländringar i SHL 2029/2020

I regelboken för SHL 2019/2020 tar tolv större regeländringar plats. Här är de viktigaste.

Checking to the head. Regeln ska endast användas vid kroppstacklingar som träffar i huvudet. I övriga fall ska andra regler tillämpas, exempelvis elbowing, cross-checking, high-sticking.

Interference & late hit. Den som tacklar en spelare som precis har spelat ifrån sig pucken utvisas för late hit.

Refusing to the play the puck. Det blir lagstraff för ett lag som efter varning förhalar spelet genom för långt burskydd eller som utan att vara ansatta under press spelar in pucken i egen zon.

Nedsläpp. Om ett lag felar vid ett nedsläpp ska centern inte bytas ut, utan varnas och få en ny chans. Vid ett andra fel i samma nedsläpp ska lagstraff utdömas.

Mål. Målområdet får ökad betydelse vid målskott. Om en målvakt störs av tillfällig kontakt i målområdet i samband med målskott ska målet underkännas. Utanför målområdet kan mål endast underkännas om målvakten utsätts för en förseelse som ger utvisning.

Icing. Om det är så jämnt att linjedomaren inte kan avgöra vem som är i bäst position att nå pucken ska icingen slås av.

Timeout. Får ej begäras av ett lag som spelat pucken till icing.

SHL 2019/2020 spelschema

LÖRDAG 14 SEPTEMBER

15:15 Frölunda - Brynäs, Scandinavium

15:15 Skellefteå - Oskarshamn, Skellefteå Kraft Arena

15:15 Leksand - Malmö, Tegera Arena

18:00 Djurgården - Linköping, Hovet

18:00 Färjestad - Örebro, Löfbergs Arena

18:00 Växjö - Luleå, Coop Norrbotten Arena

18:00 Rögle - HV71, Catena Arena

TISDAG 17 SEPTEMBER

19:00 HV71 - Frölunda, Kinnarps Arena

19:00 Malmö - Rögle, Malmö Arena

19:00 Linköping - Brynäs, Saab Arena

19:00 Oskarshamn - Leksand, Be-Ge Hockey Center

19:00 Örebro - Luleå, Behrn Arena

19:00 Skellefteå - Färjestad, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Växjö - Djurgården, Vida Arena

TORSDAG 19 SEPTEMBER

19:00 Djurgården - Örebro, Hovet

19:00 Färjestad - Växjö, Löfbergs Arena

19:00 Frölunda - Linköping, Scandinavium

19:00 Rögle - Oskarshamn, Catena Arena

19:00 Leksand - Skellefteå, Tegera Arena

19:00 Luleå - HV71, Coop Norrbotten Arena

LÖRDAG 21 SEPTEMBER

15:15 Linköping - Rögle, Saab Arena

15:15 HV71 - Leksand, Kinnarps Arena

15:15 Brynäs - Färjestad, Gavlerinken Arena

18:00 Oskarshamn - Djurgården, Be-Ge Hockey Center

18:00 Malmö - Luleå, Malmö Arena

18:00 Växjö - Skellefteå, Vida Arena

18:00 Örebro - Frölunda, Behrn Arena

TISDAG 24 SEPTEMBER

19:00 Leksand - Brynäs, Tegera Arena

TORSDAG 26 SEPTEMBER

19:00 Färjestad - Malmö, Löfbergs Arena

19:00 Djurgården - HV71, Hovet

19:00 Örebro - Rögle, Behrn Arena

19:00 Luleå - Linköping, Coop Norrbotten Arena

19:00 Skellefteå - Frölunda, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Växjö - Oskarshamn, Vida Arena

LÖRDAG 28 SEPTEMBER

15:15 Malmö - Örebro, Malmö Arena

15:15 Oskarshamn - Luleå, Be-Ge Hockey Center

15:15 Rögle - Leksand, Catena Arena

18:00 Frölunda - Färjestad, Scandinavium

18:00 Linköping - Växjö, Saab Arena

18:00 HV71 - Skellefteå, Kinnarps Arena

TISDAG 1 OKTOBER

18:00 Brynäs - Djurgården, Gavlerinken Arena

19:00 HV71 - Linköping, Kinnarps Arena

TORSDAG 3 OKTOBER

19:00 Djurgården - Färjestad, Hovet

19:00 Oskarshamn - HV71, Be-Ge Hockey Center

19:00 Örebro - Brynäs, Behrn Arena

19:00 Rögle - Luleå, Catena Arena

19:00 Leksand - Frölunda, Tegera Arena

19:00 Skellefteå - Linköping, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Växjö - Malmö, Vida Arena

LÖRDAG 5 OKTOBER

15:15 Färjestad - Oskarshamn, Löfbergs Arena

15:15 Linköping - Malmö, Saab Arena

15:15 Brynäs - HV71, Gavlerinken Arena

15:15 Leksand - Växjö, Tegera Arena

18:00 Frölunda - Rögle, Scandinavium

18:00 Skellefteå - Örebro, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Luleå - Djurgården, Coop Norrbotten Arena

TORSDAG 10 OKTOBER

19:00 Malmö - Skellefteå, Malmö Arena

19:00 Färjestad - Leksand, Löfbergs Arena

19:00 Oskarshamn - Frölunda, Be-Ge Hockey Center

19:00 Örebro - Växjö, Behrn Arena

19:00 Luleå - Brynäs, Coop Norrbotten Arena

19:00 Rögle - Djurgården, Catena Arena

LÖRDAG 12 OKTOBER

15:15 Djurgården - Malmö, Hovet

15:15 Örebro - Oskarshamn, Behrn Arena

15:15 Frölunda - Luleå, Scandinavium

15:15 Växjö - Rögle, Vida Arena

18:00 HV71 - Färjestad, Kinnarps Arena

18:00 Skellefteå - Brynäs, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Leksand - Linköping, Tegera Arena

TORSDAG 17 OKTOBER

19:00 Brynäs - Oskarshamn, Gavlerinken Arena

19:00 Djurgården - Skellefteå, Hovet

19:00 Linköping - Örebro, Saab Arena

19:00 Frölunda - Växjö, Scandinavium

19:00 Luleå - Leksand, Coop Norrbotten Arena

19:00 Färjestad - Rögle, Löfbergs Arena

19:00 Malmö - HV71, Malmö Arena

LÖRDAG 19 OKTOBER

15:15 Färjestad - Luleå, Löfbergs Arena

15:15 Frölunda - Malmö, Scandinavium

15:15 Rögle - Skellefteå, Catena Arena

15:15 Leksand - Djurgården, Tegera Arena

18:00 Oskarshamn - Linköping, Be-Ge Hockey Center

18:00 Växjö - Brynäs, Vida Arena

18:00 Örebro - HV71, Behrn Arena

TISDAG 22 OKTOBER

19:00 Skellefteå - Luleå, Skellefteå Kraft Arena

TORSDAG 24 OKTOBER

19:00 Brynäs - Rögle, Gavlerinken Arena

19:00 Djurgården - Frölunda, Hovet

19:00 Malmö - Oskarshamn, Malmö Arena

19:00 Linköping - Färjestad, Saab Arena

19:00 HV71 - Växjö, Kinnarps Arena

19:00 Leksand - Örebro, Tegera Arena

LÖRDAG 26 OKTOBER

15:15 Brynäs - Leksand, Gavlerinken Arena

15:15 Djurgården - Oskarshamn, Hovet

15:15 Frölunda - Skellefteå, Scandinavium

18:00 Färjestad - HV71, Löfbergs Arena

18:00 Luleå - Malmö, Coop Norrbotten Arena

18:00 Rögle - Örebro, Catena Arena

18:00 Växjö - Linköping, Vida Arena

TISDAG 29 OKTOBER

19:00 Brynäs - Malmö, Gavlerinken Arena

19:00 Djurgården - Rögle, Hovet

TORSDAG 31 OKTOBER

19:00 Växjö - Leksand, Vida Arena

19:00 Linköping - HV71, Saab Arena

19:00 Malmö - Frölunda, Malmö Arena

19:00 Luleå - Rögle, Coop Norrbotten Arena

19:00 Örebro - Färjestad, Behrn Arena

19:00 Skellefteå - Djurgården, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Oskarshamn - Brynäs, Be-Ge Hockey Center

LÖRDAG 2 NOVEMBER

15:15 HV71 - Oskarshamn, Kinnarps Arena

15:15 Brynäs - Frölunda, Gavlerinken Arena

15:15 Malmö - Leksand, Malmö Arena

15:15 Rögle - Linköping, Catena Arena

18:00 Örebro - Skellefteå, Behrn Arena

18:00 Färjestad - Djurgården, Löfbergs Arena

18:00 Växjö - Luleå, Vida Arena

TORSDAG 14 NOVEMBER

19:00 Färjestad - Brynäs, Löfbergs Arena

19:00 Djurgården - Luleå, Hovet

19:00 Frölunda - Örebro, Scandinavium

19:00 Linköping - Leksand, Saab Arena

19:00 HV71 - Rögle, Kinnarps Arena

19:00 Skellefteå - Växjö, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Malmö - Oskarshamn, Malmö Arena

LÖRDAG 16 NOVEMBER

15:15 Linköping - Djurgården, Saab Arena

15:15 Leksand - HV71, Tegera Arena

15:15 Luleå - Oskarshamn, Coop Norrbotten Arena

15:15 Växjö - Färjestad, Vida Arena

18:00 Brynäs - Skellefteå, Gavlerinken Arena

18:00 Örebro - Malmö, Behrn Arena

18:00 Rögle - Frölunda, Catena Arena

TORSDAG 21 NOVEMBER

19:00 Rögle - Färjestad, Catena Arena

19:00 Frölunda - Leksand, Scandinavium

19:00 HV71 - Djurgården, Kinnarps Arena

19:00 Luleå - Brynäs, Coop Norrbotten Arena

19:00 Malmö - Växjö, Malmö Arena

19:00 Oskarshamn - Skellefteå, Be-Ge Hockey Center

19:00 Örebro - Linköping, Behrn Arena

LÖRDAG 23 NOVEMBER

15:15 Malmö - Brynäs, Malmö Arena

15:15 Linköping - Frölunda, Saab Arena

15:15 Oskarshamn - Färjestad, Be-Ge Hockey Center

18:00 Skellefteå - Rögle, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Djurgården - Växjö, Hovet

18:00 Leksand - Luleå, Tegera Arena

TISDAG 26 NOVEMBER

19:00 HV71 - Örebro, Kinnarps Arena

TORSDAG 28 NOVEMBER

19:00 Brynäs - Linköping, Gavlerinken Arena

19:00 Djurgården- Leksand, Hovet

19:00 Färjestad - Skellefteå, Löfbergs Arena

19:00 Frölunda - Oskarshamn, Scandinavium

19:00 Luleå - Örebro, Coop Norrbotten Arena

19:00 Rögle - Malmö, Catena Arena

19:00 Växjö - HV71, Vida Arena

LÖRDAG 30 NOVEMBER

15:00 Leksand - Rögle, Tegera Arena

15:15 Oskarshamn - Växjö, Be-Ge Hockey Center

15:15 Skellefteå - Malmö, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Örebro - Djurgården, Behrn Arena

18:00 Färjestad - Frölunda, Löfbergs Arena

18:00 HV71 - Brynäs, Kinnarps Arena

18:00 Linköping - Luleå, Saab Arena

TORSDAG 5 DECEMBER

19:00 Frölunda - Djurgården, Scandinavium

19:00 HV71 - Luleå, Kinnarps Arena

19:00 Linköping - Skellefteå, Saab Arena

19:00 Malmö - Färjestad, Malmö Arena

19:00 Rögle - Brynäs, Catena Arena

19:00 Leksand - Oskarshamn, Tegera Arena

19:00 Växjö - Örebro, Vida Arena

LÖRDAG 7 DECEMBER

15:15 Oskarshamn - Örebro, Be-Ge Hockey Center

15:15 Frölunda - HV71, Scandinavium

15:15 Skellefteå - Leksand, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Brynäs - Växjö, Gavlerinken Arena

18:00 Malmö - Linköping, Malmö Arena

18:00 Luleå - Färjestad, Coop Norrbotten Arena

TISDAG 17 DECEMBER

19:00 Djurgården - Brynäs, Hovet

19:00 HV71 - Malmö, Kinnarps Arena

19:00 Luleå - Skellefteå Coop Norrbotten Arena

19:00 Örebro - Leksand, Behrn Arena

19:00 Växjö - Frölunda, Vida Arena

19:00 Oskarshamn - Rögle, Be-Ge Hockey Center

TORSDAG 19 DECEMBER

19:00 Brynäs - Örebro, Gavlerinken Arena

19:00 Frölunda - Luleå, Scandinavium

19:00 Linköping - Oskarshamn, Saab Arena

19:00 Malmö - Djurgården, Malmö Arena

19:00 Leksand - Färjestad, Tegera Arena

19:00 Skellefteå - HV71, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Rögle - Växjö, Catena Arena

LÖRDAG 21 DECEMBER

15:15 Malmö - HV71, Malmö Arena

TORSDAG 26 DECEMBER

15:15 Linköping - Malmö, Saab Arena

15:15 HV71 - Leksand, Kinnarps Arena

15:15 Rögle - Färjestad, Catena Arena

18:00 Brynäs - Oskarshamn, Gavlerinken Arena

18:00 Skellefteå - Örebro, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Växjö - Djurgården, Vida Arena

18:00 Luleå - Frölunda, Coop Norrbotten Arena

LÖRDAG 28 DECEMBER

15:15 Djurgården - Skellefteå, Ericsson Globe

15:15 Färjestad - Luleå, Löfbergs Arena

15:15 Frölunda - Växjö, Scandinavium

15:15 Malmö - Rögle, Malmö Arena

15:15 Örebro - HV71, Behrn Arena

18:00 Oskarshamn - Linköping, Be-Ge Hockey Center

18:00 Leksand - Brynäs, Tegera Arena

MÅNDAG 30 DECEMBER

19:00 HV71 - Frölunda, Kinnarps Arena

19:00 Brynäs - Malmö, Gavlerinken Arena

19:00 Luleå - Leksand, Coop Norrbotten Arena

19:00 Rögle - Djurgården, Catena Arena

19:00 Linköping - Örebro, Saab Arena

19:00 Skellefteå - Färjestad, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Växjö - Oskarshamn, Vida Arena

TORSDAG 2 JANUARI

18:00 Färjestad - Linköping, Löfbergs Arena

LÖRDAG 4 JANUARI

15:15 Luleå - Linköping, Coop Norrbotten Arena

15:15 Frölunda - Rögle, Scandinavium

15:15 Växjö - Brynäs, Vida Arena

18:00 Malmö - Örebro, Malmö Arena

18:00 Oskarshamn - Djurgården, Be-Ge Hockey Center

18:00 Leksand - Skellefteå Tegera Arena

TORSDAG 9 JANUARI

19:00 Brynäs - Rögle, Gavlerinken Arena

19:00 Djurgården - HV71, Hovet

19:00 Oskarshamn - Luleå, Be-Ge Hockey Center

19:00 Färjestad - Malmö, Löfbergs Arena

19:00 Örebro - Växjö, Behrn Arena

19:00 Skellefteå - Frölunda, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Leksand - Linköping, Tegera Arena

LÖRDAG 11 JANUARI

15:15 HV71 - Skellefteå, Kinnarps Arena

15:15 Färjestad - Oskarshamn, Löfbergs Arena

15:15 Linköping - Brynäs, Saab Arena

15:15 Rögle - Leksand, Catena Arena

18:00 Luleå - Djurgården, Coop Norrbotten Arena

18:00 Växjö - Malmö, Vida Arena

18:00 Örebro - Frölunda, Behrn Arena

TISDAG 21 JANUARI

19:00 HV71 - Linköping, Kinnarps Arena

19:00 Rögle - Skellefteå, Catena Arena

TORSDAG 23 JANUARI

19:00 Oskarshamn - Malmö, Be-Ge Hockey Center

19:00 Örebro - Luleå, Behrn Arena

19:00 Frölunda - Brynäs, Scandinavium

19:00 Färjestad - Växjö, Löfbergs Arena

19:00 Linköping - Rögle, Saab Arena

19:00 Leksand - Djurgården, Tegera Arena

LÖRDAG 25 JANUARI

15:15 Frölunda - Malmö, Scandinavium

15:15 Linköping - Färjestad, Saab Arena

15:15 Rögle - HV71, Catena Arena

18:00 Brynäs - Luleå, Gavlerinken Arena

18:00 Skellefteå - Oskarshamn, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Djurgården - Örebro, Hovet

18:00 Växjö - Leksand, Vida Arena

TISDAG 28 JANUARI

19:00 HV71 - Färjestad, Kinnarps Arena

19:00 Malmö - Brynäs, Malmö Arena

TORSDAG 30 JANUARI

19:00 Djurgården - Frölunda, Hovet

19:00 Färjestad - Leksand, Löfbergs Arena

19:00 Luleå - Växjö, Coop Norrbotten Arena

19:00 Malmö - Skellefteå, Malmö Arena

19:00 Oskarshamn - HV71, Be-Ge Hockey Center

19:00 Örebro - Brynäs, Behrn Arena

LÖRDAG 1 FEBRUARI

15:15 Malmö - Luleå, Malmö Arena

15:15 Skellefteå - Linköping, Skellefteå Kraft Arena

15:15 Rögle - Oskarshamn, Catena Arena

15:15 Leksand - Frölunda, Tegera Arena

18:00 Brynäs - Djurgården, Gavlerinken Arena

18:00 Färjestad - Örebro, Löfbergs Arena

18:00 HV71 - Växjö, Kinnarps Arena

TISDAG 11 FEBRUARI

19:00 Brynäs - HV71, Gavlerinken Arena

19:00 Djurgården - Färjestad, Hovet

19:00 Örebro - Oskarshamn, Behrn Arena

19:00 Frölunda - Linköping, Scandinavium

19:00 Leksand - Malmö, Tegera Arena

19:00 Skellefteå - Luleå, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Växjö - Rögle, Vida Arena

TORSDAG 13 FEBRUARI

19:00 Brynäs - Luleå, Gavlerinken Arena

19:00 Djurgården - Växjö, Hovet

19:00 Frölunda - Örebro, Scandinavium

19:00 HV71 - Rögle, Kinnarps Arena

19:00 Linköping - Leksand, Saab Arena

19:00 Oskarshamn - Malmö, Be-Ge Hockey Center

FREDAG 14 FEBRUARI

19:00 Färjestad - Skellefteå, Löfbergs Arena

LÖRDAG 15 FEBRUARI

15:15 Oskarshamn - Växjö, Be-Ge Hockey Center

15:15 Leksand - Luleå, Tegera Arena

15:15 Rögle - Frölunda, Catena Arena

18:00 Linköping - HV71, Saab Arena

18:00 Örebro - Skellefteå, Behrn Arena

18:00 Malmö - Djurgården, Malmö Arena

20:00 Färjestad - Brynäs, Löfbergs Arena

TISDAG 18 FEBRUARI

19:00 Örebro - Färjestad, Behrn Arena

19:00 Leksand - Rögle, Tegera Arena

19:00 Luleå - Malmö, Coop Norrbotten Arena

19:00 Skellefteå - Djurgården, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Växjö - HV71, Vida Arena

19:00 Brynäs - Linköping, Gavlerinken Arena

19:00 Frölunda - Oskarshamn, Scandinavium

TORSDAG 20 FEBRUARI

19:00 Djurgården - Leksand, Hovet

19:00 Färjestad - Frölunda, Löfbergs Arena

19:00 HV71 - Örebro, Kinnarps Arena

19:00 Linköping - Luleå, Saab Arena

19:00 Oskarshamn - Skellefteå, Be-Ge Hockey Center

19:00 Rögle - Växjö, Catena Arena

LÖRDAG 22 FEBRUARI

15:15 Brynäs - Frölunda, Gavlerinken Arena

15:15 HV71 - Malmö, Kinnarps Arena

15:15 Luleå - Färjestad, Coop Norrbotten Arena

18:00 Skellefteå - Rögle, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Leksand - Oskarshamn, Tegera Arena

18:00 Örebro - Djurgården, Behrn Arena

18:00 Växjö - Linköping, Vida Arena

TISDAG 25 FEBRUARI

19:00 Djurgården - Brynäs, Hovet

19:00 Frölunda - Leksand, Scandinavium

19:00 Oskarshamn - Färjestad, Be-Ge Hockey Center

19:00 Malmö - Linköping, Malmö Arena

19:00 Skellefteå - HV71, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Rögle - Örebro, Catena Arena

19:00 Växjö - Luleå, Vida Arena

TORSDAG 27 FEBRUARI

19:00 Brynäs - Skellefteå, Gavlerinken Arena

19:00 Färjestad - Rögle, Löfbergs Arena

19:00 Linköping - Frölunda, Saab Arena

19:00 HV71 - Djurgården, Kinnarps Arena

19:00 Luleå - Oskarshamn, Coop Norrbotten Arena

19:00 Örebro - Malmö, Behrn Arena

19:00 Leksand - Växjö, Tegera Arena

LÖRDAG 29 FEBRUARI

15:15 Djurgården - Oskarshamn, Hovet

15:15 Luleå - Frölunda, Coop Norrbotten Arena

15:15 Malmö - Färjestad, Malmö Arena

18:00 HV71 - Brynäs, Kinnarps Arena

18:00 Rögle - Linköping, Catena Arena

18:00 Skellefteå - Leksand, Skellefteå Kraft Arena

18:00 Växjö - Örebro, Vida Arena

TISDAG 3 MARS

19:00 Brynäs - Växjö, Gavlerinken Arena

19:00 Färjestad - HV71, Löfbergs Arena

19:00 Linköping - Djurgården, Saab Arena

19:00 Frölunda - Skellefteå, Scandinavium

19:00 Luleå - Rögle, Coop Norrbotten Arena

19:00 Malmö - Leksand, Malmö Arena

19:00 Oskarshamn - Örebro, Be-Ge Hockey Center

TORSDAG 5 MARS

19:00 Djurgården - Luleå, Hovet

19:00 Rögle - Brynäs, Catena Arena

19:00 HV71 - Oskarshamn, Kinnarps Arena

19:00 Örebro - Linköping, Behrn Arena

19:00 Leksand - Färjestad, Tegera Arena

19:00 Skellefteå - Malmö, Skellefteå Kraft Arena

19:00 Växjö - Frölunda, Vida Arena

LÖRDAG 7 MARS

15:15 Frölunda - HV71, Scandinavium

15:15 Brynäs - Leksand, Gavlerinken Arena

15:15 Linköping - Skellefteå, Saab Arena

15:15 Malmö - Växjö, Malmö Arena

18:00 Luleå - Örebro, Coop Norrbotten Arena

18:00 Färjestad - Djurgården, Löfbergs Arena

18:00 Oskarshamn - Rögle, Be-Ge Hockey Center

TISDAG 10 MARS

19:00 Djurgården - Rögle, Hovet

19:00 Färjestad - Linköping, Löfbergs Arena

19:00 Malmö - Frölunda, Malmö Arena

19:00 HV71 - Luleå, Kinnarps Arena

19:00 Oskarshamn - Brynäs, Be-Ge Hockey Center

19:00 Örebro - Leksand, Behrn Arena

19:00 Skellefteå - Växjö, Skellefteå Kraft Arena

TORSDAG 12 MARS

19:00 Brynäs - Örebro, Gavlerinken Arena

19:00 Frölunda - Djurgården, Scandinavium

19:00 Linköping - Oskarshamn, Saab Arena

19:00 Luleå - Skellefteå, Coop Norrbotten Arena

19:00 Leksand - HV71, Tegera Arena

19:00 Rögle - Malmö, Catena Arena

19:00 Växjö - Färjestad, Vida Arena

Så följer du SHL i tv - alla kommentatorer

Samtliga hockeymatcher i SHL sänds i C More. Programledare för hockeysändningarna är Tommy Åström och Björn Oldeen.

För direktkommentarerna står Lasse Granqvist, Åke Unger, Lena Sundqvist, Johan Edlund, Sten Klemetz, Stefan Klemetz, Patrik Westerberg, Anders Fredriksson, Mats Larsson, Lars Lindberg och Björn Geijer.

LÄS MER: Sluta gissa - så mycket tjänar alla SHL-spelare

LÄS MER: Följ SHL live – med målservice

LÄS MER: Här är årets 14 matchdräkter i SHL

LÄS MER: De är bäst och sämst bland SHL-fansen