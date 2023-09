Frölunda, som förlorade SHL-premiären mot Timrå efter en svag insats i torsdags, fick en jobbig start på matchen mot Leksand när viktige backen Tom Nilsson utgick skadad i mitten av första perioden.

– Det såg ut som att allt rök i knät där, säger TV4:s expert Petter Rönnqvist om de obehagliga bilderna.

Strax därefter fick Leksands Lukas Vejdemo matchstraff efter att ha tryckt till Filip Hasa i nacken mot sargen.

– Vejdemo är stor, stark, tung och kommer med fart mot Hasa som är betydligt kortare. Där måste Vejdemo tänka till lite grann. Han måste vara mer försiktig och inte sätta sig i den situationen, anser Rönnqvist.

Men i stället för ett ledningsmål för Frölunda i det efterföljande numerära överläget var det Leksand som spräckte nollan i boxplay. Marek Hrivik gav gästerna ledningen.

Marek Hrivik. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Målkalas i andra perioden

Sex minuter in i andra perioden kvitterade Frölunda. Christian Folins skott styrdes via Carl Klingberg och Leksandsbacken Alexander Lundqvist in i mål.

– Jag såg bara att Christian sköt och sen fick jag pucken stenhårt i knävecket. Det gjorde så jävla ont, men sen började folk jubla. Jag såg den (pucken) inte gå in, men jag fattade ju då. Synd om Christian som inte fick målet, men jag är glad att han kan servera också, säger Klingberg, som återvänt till Frölunda efter sina år i Schweiz, i TV4.

Strax därefter gjorde Frölunda 2–1 genom Isac Born till hemmapublikens stora jubel.

Men glädjen blev kortvarig eftersom Marek Hrivik omgående kvitterade efter en spelvändning – mindre än en minut efter Frölundas mål.

Carl Klingberg. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Klingberg och Friberg med nya mål

Med fyra minuter kvar av andra perioden stänkte Max Friberg, ny lagkapten i Frölunda efter att Joel Lundqvist lagt klubban på hyllan, in pucken i krysset till 3–2.

– Vi jobbar på bra men det blev lite för mycket fram och tillbaka i andra perioden. Vi gav dem lite för många chanser och gick bort oss i mittzon, säger Leksands Oskar Lang.

Frölunda, som har genomgått en smärre förvandling sedan spelare som Joel Lundqvist, Ryan Lasch, Loui Eriksson och Andreas Borgman lämnat klubben, gjorde 4–2 i början av tredje perioden. Carl Klingberg var sist på pucken efter fint powerplay-spel från hemmalaget.

Sju minuter senare gjorde även Max Friberg sitt andra mål för dagen när han styrde in Henrik Tömmernes backskott inför 12 044 åskådare i Scandinavium.

Matchen slutade 5–2.

– Vi har massor med saker att lära oss. Vi är tidigt i en process och har väldigt många nya spelare som ska förstå varandra. Vi är glada att vi får träna lite grann här nu i veckan, säger tränaren Roger Rönnberg.

Hellkvist: ”Cynismen måste upp”

Leksand, som är skadedrabbat, åkte därmed på säsongens andra förlust efter att ha förlorat hemmapremiären mot Örebro i torsdags.

– Dels lägger vi om hela vårt spelsystem och dels har vi hel del nya och lite mindre erfarna spelare. Vi har valt att göra så, vi vill ha en utveckling på grabbarna, men vi kan inte åka runt och släppa in fem mål. Då går det inte att vinna i den här ligan, säger Leksands tränare Björn Hellkvist.

Han fortsätter:

– Det måste vi lära oss snabbt – helst till på torsdag (när Leksand möter Rögle). Har man ett tungt byte kanske man inte ska rusa ner i offensiv zon och bli av med pucken igen. Vi behöver fatta lite klokare beslut. Cynismen måste upp och vi måste bli bättre på att spela på klockan.