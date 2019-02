Linköping fick en flygande start på säsongen och var ett tag i topp.

Men större delen av säsongen har varit tung för östgötarna.

Borta mot Örebro under onsdagskvällen fick laget emellertid en pangstart.

Lukas Bengtsson kunde ge LHC ledningen redan efter två minuters spel.

Inte den starten på ÖHK-sejouren Enroth önskat.

Örebro vände och vann i Enroths debut

Christopher Mastomäki kvitterade innan Johan Södergran petade in pucken efter en tilltrasslad situation för att återigen sätta LHC i ledning.

Men Örebro skulle repa mod. Jordan Boucher kvitterade före paus och i andra perioden fullbordade Nick Ebert vändningen i numerärt överläge fram till 3-2.

Jere Sallinen punkterade sedan matchen när han med 1.22 kvar satte 4-2 i tom kasse.

– En relativ lugn kväll faktiskt. Jag är otroligt imponerad av killarna i laget, de spelar bra framför mig, säger Enroth i C More.

Örebro tar därmed in på Linköping och är nu åtta poäng bakom.

LHC har fyra raka förluster.

– Klart jag inte är nöjd. Vi kommer inte upp i den nivån jag vill att vi ska ha, vi är lite tagna av stunden att vi haft det motigt på slutet och inte har självförtroende. Vi har inte energin just nu, vi måste jobba med det, konstaterar LHC-tränaren Tommy Jonsson i C More.