Djurgården är i brygga i det avgörande SHL-kvalet mot Timrå, som leder matchserien med 2-0 inför det tredje mötet på Hovet om två dagar.

Stockholmarna förlorade det första mötet med 2-4 och fick under måndagskvällen uppleva en smärtsam Timråvändning från 2-3 till 4-3.

En spelare som inte befann sig på isen i NHC Arena var Sebastian Strandberg, som under de senaste säsongerna varit en av Djurgårdens mest framträdande centrar. I lördags syntes han inte till under den tredje perioden och när laget reste norrut under söndagen satt 29-åringen inte på bussen.

– Nej, precis, säger Strandberg kort.

Han vill inte berätta anledningen till varför han saknades i match två.

– Helt ärligt, du kommer inte få speciellt mycket. Inte i det här läget. Vi får se på torsdag, då är det en ny match. Redo om det behövs.

Var det en skada eller sjukdom som höll dig ur matchtruppen senast?

– Du har fått det du kan få.

Strandberg, som är en av Djurgårdens kaptener, följde i stället matchen från tv-soffan.

– Riktigt tung avslutning. Ishockeyn är grym ibland, vi fick känna på det i går (måndag). Vi kan inte gräva ned oss, utan nästa match ska vara vår.