Men det var Timrå som började bäst.

Johannes Salmonsson satte 1-0 efter bara en spelad minut – innan det var dags för Daniel Brodin.

Djurgårdens poängmaskin fick chansen när Jacob Josefson plockades som tekare. Då tog Brodin en rövare – och sköt direkt när pucken släpptes från domarens hans.

Pucken smet in bakom målvakten Victor Brattström till 1-1.

– Jag såg inte att den gick in. Jag trodde att den gick över, säger Brodin till C More.

Tog efter Jimmie Ericsson

Djurgårdaren berättade också att han sett Jimmie Ericsson göra samma sak, mot Växjö Lakers år 2016 i slutspelet.

– Jag har bara sett Jimmie Ericsson göra det någon gång för några år sen. Annars har jag aldrig sett det, säger Brodin.

Därefter började matchen som skulle bli kvällens svängigaste i SHL.

Marcus Davidsson ökade på till 2-1 för gästerna men Johannes Kinnvall hann kvittera till 2-2 innan perioden var över.

Niclas Bergfors matchvinnare för Dif

I andra perioden skickade Filip Westerlund in en puck framför Djurgårdens mål som styrdes in via en Djurgårdsback till 3-2 för Timrå. Jacob Josefson kvitterade dock till 3-3 när han forcerade in pucken framför mål precis innan periodens slut.

Tredje perioden fortsatte på samma sätt: Petteri Wirtanen satte gästerna i förarsätet med sitt 4-3-mål innan Filip Westerlund fick sitt 4-4-mål godkänt efter videogranskning.

Matchens sista minuter blev än mer svängiga med två lag som gick för samtliga tre poäng. Och Djurgården drog längsta strået. Niclas Bergfors blev serverad en vacker passning av Sebastian Strandberg – och placerade in 5-4.

Timrå prickade därefter stolpen men Djurgården höll undan till 5-4 och säkrade därmed sin tredje raka seger.

– Skönt mål, skön vinst. En riktig krigarinsats, säger Bergfors till C More.

Det ger Djurgården ledningen i hela SHL på målskillnad före Luleå. På lördag möts lagen i en liten seriefinal – i Luleå.