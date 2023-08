Sara Grahn har vunnit fyra SM-guld med Luleå och är en av Sveriges bästa på damsidan.

Men aldrig har den regerande SDHL-mästarinnan fått chansen i ett SHL-lag. Förrän nu.

Till Luleås träningsmatch i kväll mot Kärpät får Grahn chansen och är uppkallad som andramålvakt i herrlaget, bakom J20-målvakten Isac Grönhagen.

– Jag fick ett samtal från Linda Blomqvist om att det var mycket sjukdom bland målvakterna i klubben och att J20 har match mot Skellefteå borta i kväll. Därav blev det att chansen föll hos mig, säger stjärnmålvakten.

Sara Grahn har tränat med laget under morgonen och är därmed redo för att rycka in vid behov under kvällens match mot finska Kärpät.

– Jag fick träna med dem imorse och jag tyckte det var skönt att få en träning i benen. Jag är förberedd på vad jag har framför mig i laget.

Reaktionen: ”Jag blev väldigt chockad först”

Luleås målvakt har tränat med A-laget i Brynäs för länge sedan och har alltid drömt om att få spela med herrlaget.

– Jag var väldigt chockad först men otroligt glad att de frågade mig. Det bevisar att de tror på mig och att jag klarar av nivån. Jag vart bara glad helt enkelt. Det är något man har tänkt på sedan man var liten, att det skulle vara häftigt men jag har aldrig trott att det ska ske.

Hon beskriver vidare relationen till herrlaget som ”jättebra”.

– Vi respekterar varandra och vi jobbar hårt för att uppnå våra mål och drömmar och många av dem följer våra matcher. Vi har en väldigt bra respekt för varandra och de vet vad vi lägger ner för tid och vi är där och tittar och stöttar dem på deras matcher. Föreningen gör ett jättebra jobb med att föra samman oss.

Ulf Engman, assisterande general manager, förklarar beslutet:

– Sara är en jätteduktig målvakt. Kul att hon får chansen, även fast planen är att hon ska vara back up. Våra ordinarie målvakter är sjuka och J20 spelar match samtidigt.

Har hon blivit lovad någon period?

– Nej, hon ska vara back up, men det är kul.

Hur länge blir Lassinantti och Ward borta?

– De är förhoppningsvis tillbaka om några dagar. De är bara krassliga.