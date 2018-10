En lång lördag med sex heta SHL-matcher har passerat.

Växjö Lakers kunde avsluta lördagen med att bryta sin ineffektivitet i målskyttet och få det att lossna när laget sköt fyra mål borta mot Mora IK.

Innan det kom dessutom Rögle BK att vinna sin blott andra match för säsongen när laget tog revansch hemma mot Timrå IK och vann med 3-1 efter att Ted Brithén spikat igen matchen när gästerna plockat ut målvakten för att forcera in en kvittering.

Två matcher som spelades långt ifrån varandra.

En gemensam nämnare? Sändningarna hölls ihop av C Mores nästan sex timmar långa studiosändning där Niklas Wikegård, Lena Sundqvist och Petter Rönnqvist var de som styrde den skutan för dagen.

Saknades efter målfesten

Men när kvällen började lida mot sitt slut och målfesten mellan de två klassiska lagen, Färjestad BK och Djurgårdens IF, just hade avslutats så fanns där bara kvar två experter i C Mores studio.

Utan förvarning och förklaring hade nämligen Petter Rönnqvist lämnat studion när C More återvände till den efter matchen, och kvar satt endast Lena Sundqvist och Niklas Wikegård. Något som fick uppmärksamma tittare att fundera över anledningen.

Var Rönnqvist tog vägen?

– Det är privat. Det var bestämt på förväg, säger han.