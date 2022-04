Växjö mot Frölunda. Ett lag ska ta sig till semifinal och ett lag får ta sommarlov.

– Det är ett roligt lag att möta, de går hårt för att driva matcherna och ska du ta del av de matcherna måste du både jobba väldigt hårt och spela bra, säger Sam Hallam.

Han fortsätter berätta om nycklarna:

– Vi måste vara fullt påkopplade hela tiden. De kommer in med en hög intensitet, i hörnen och in mot kassen. Vi behöver ha en otroligt hög tävlingsnivå i oss. De har också en jäkligt bra offensiv spets som vi måste kunna hantera.

”Sista” kampen: ”Väldigt värdefullt”

Men den här kvartsfinalserien betyder ännu mer.

Det är sista fajten mellan Sam Hallam och Roger Rönnberg, två tränare som länge stått i varsitt bås och mött varandra.

Som bekant står inte Hallam där nästa säsong.

För några månader sedan Sam Hallam presenterades som den nya förbundskaptenen att ta över efter Johan Garpenlöv.

Och sedan dess har det varit många ”sista”.

– Ja, det är ju så det är. Men det gör också att det känns väldigt, väldigt värdefullt att verkligen ta vara på de här dagarna och veckorna. Man kan gå runt och njuta och ta tillvara på dem, och kanske reflekterar lite mer.

När slog det dig att det skulle bli alla dessa ”sista gångerna”?

– Det har varit i olika perioder. Men det var en period i våras när vi i ledningsgruppen med coacherna hade snackat om att ”såhär ligger det till”, det var ett steg i det. Sen när säsongen startade lyfte jag upp det lite, men sen har allt börjat rulla på. Men nu rätt vad det är så är det bara de allra sista matcherna kvar, då kommer det tillbaka.

Men först ska Växjö försöka med den nästintill omöjliga uppgiften att försvara sitt guld.

”Det negativa försvann då – nu ska ta tillvara på det”

Ifjol vann de först serien och sedan stod de där som SM-guldvinnare.

I år blev det en femte plats i grundserien.

– Det är det som är intressant. Vi känner att vi har fått kämpa, men där vid novemberbreaket låg vi fyra men kände att det fanns mer att ta. Sen har det varit upp och ner, vi har haft 2-3 lite längre streaks med förluster. Det är egentligen de som har tagit bort oss från toppstriden.

Hallam fortsätter:

– Men vi har gått runt och känt att vi har fått slita, så när vi sedan säkrade topp sex platsen med en omgång kvar så kände vi ändå att vi har gjort något ganska bra i år. Vi har behållit lugnet och hanterat situationerna som uppstått på bästa sätt. En tuff säsong som fick ett slut där vi känner att vi är lite bättre än vad vi varit under året.

Vad har du för känsla inför slutspelet?

– Man har under åren byggt på sig erfarenhet i klubben och i laget för de här perioderna att vi verkligen ska ta till vara på våra kunskaper. En av dem är att man aldrig kan planera för exakt hur det ska bli. Man har en plan men man måste vara med att kunna korrigera den då allt kan hända. Man går in i den här slutspelsbubblan, det blir ännu tydligare för min del nu. När vi säkrade topp sex-platsen, om det är funnits någon negativ press och stress med sista året, känns det som att där och då släppte all form av negativitet. Från det har jag mått väldigt bra i det här och jag ska ta till vara på det varje dag.

