Säkrade segern med 28 sekunder (!) kvar

Det började med dimma tidigt på morgonen i Växjö som sköt upp matchen till 18.00, men när det drog i gång inledde hemmalaget starkast.

Jesper Wallstedt och hans utespelare stod upp mot gästerna och när Hardy Häman Aktell tog ett matchstraff efter en crosschecking mot ansiktet på Einar Emanuelsson fick de ett numerärt överläge i fem minuter.

Som de tog vara på.

”Släkten är alltid värst” säger man och det var Brendan Shinnimin som klev fram och styrde in ett skott från Erik Gustafsson.

– Det är alltid kul att göra mål mot sitt gamla lag, men jag vill helst ha en vinst här i kväll, sa han i paus till C more.

Missade straff – men utökade strax därefter

Det resultatet stod sig till paus och när det bara gått 37 sekunder av den andra perioden fick Luleå en straff med sig.

Brendan Shinnimin fick förtroendet – men missade.

Däremot skulle utökningen komma lite mer än minuten senare.

Konstantin Komarek på högerkanten serverades en fin passning från en snurrande Pontus Andreasson och trots att Kalnins räddade skottet trillade han sedan in i målet med pucken.

– I andra trycker jag att vi malar ner dom, checkar fast dom väldigt bra, tröttar ut dom och är det mycket bättre laget, sa Komarek i andra pausen.

Luleå dominerade i andra perioden och vann skotten med 17-5.

– I andra är vi otroligt bekväma i närkampsspelet och ger Luleå initiativet, säger Sam Hallam.

Ännu ett sent mål blev vinstreceptet

Sex minuter in i tredje perioden kom hoppet för gästerna. Andrew Calof blev målskytt efter att ha stått på rätt position för returen och hade helt öppet mål.

Säsongens första mål för Calof, som haft en knackig inledning.

Och det går aldrig att räkna ut fjolårets mästare.

– Sen kom vi ut och spelar vår hockey i tredje. Då visar vi klass och sätter spelet väldigt bra. Det är surt, men det är en läropeng.

För kvitteringen? Den kom.

Med lite mindre än fyra minuter kvar klev Glenn Gustafsson fram i numerärt överläge och kvitterade matchen. Sekunder senare sköt Josefsson i stolpen och Växjö fick energi med målet.

– Vi spelade en bra match, vi vek inte ner oss. De kvitterar men vi är ett starkt lag som hanterar situationen, säger Julius Honka till C more och fortsätter:

– Vi måste lita på oss själva, spela vårt system och spela för varandra. Vi förtjänade att vinna i dag.

Och ja, att slappna av mot Luleå går inte att göra i sista minuten.

I senaste vinsten mot Malmö kom segermålet med 42 sekunder kvar. Nu var det 28 sekunder kvar när Honka fick in pucken.

– Det är en otrolig känsla att göra det där målet, fansen är grymma här och stöttar oss genom hela matchen, säger Honka.

Sam Hallam var desto mindre nöjd med domarinsatsen genom matchen:

– Det är märkligt, jag tror de är i vår zon i 20 sekunder och får ett powerplay med sig.. vi spenderar hela perioden i deras zon och har en puck out som renderar i powerplay med dom, en väldigt märklig domarnivå men vi ska ta poäng ändå, säger Sam Hallam till C more.

Luleå tog därmed alla tre poäng.