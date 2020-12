Sågningen av sitt eget lag: ”Naiva”

Växjö tog ledningen efter fem minuter mot Färjestad när Fredrik Karlström styrde in ett skott Miika Koivisto.

Hemmalaget fortsatte sedan trycka på och hade med sig en 1-0-ledning in i den första periodpausen. Samtidigt hade Färjestad bara ett skott på mål i första perioden.

– Det känns bekvämt där ute men vi krigar på också. Jag tycker att vi gör en riktigt bra sak och det är att vi sorterar in dem jättebra. De har liksom inga spelare fria och vi står på rätt positioner och kan vända spelet därifrån, säger målskytten Fredrik Karlström i C More i den första periodpausen.

Pennerborn besviken på Färjestad

Samtidigt var Färjestads tränare Johan Pennerborn besviken på sitt lag.

– Vi är naiva. Det innebär att man dribblar mot samlat försvar, inte betalar priset för att vinna hockeymatcher, spelar på utsidan. Det är inte förrän i sista bytet vi börjar trycka någon puck på (Viktor) Fasth och få i gång vårt spel, säger han i C More.

Underläget för Färjestad var dock fortfarande bara med ett mål.

– Det finns en biljett kvar och den lär vi försöka lösa ut, konstaterar Johan Pennerborn.

Växjö vann mot Färjestad

Färjestad tog också sin biljett in i matchen i den andra perioden. Med lagets tredje skott på mål satte Jacob Nilsson 1-1 i krysset. Men Växjö tog tillbaka ledningen genom Martin Lundberg i powerplay och det var en ledning som stod sig länge.

Med mindre än fyra minuter kvar av matchen bjöd Arvid Holm på en straff till Växjö. Han drällde med pucken och för att rädda upp situationen drog han på sig en straff – en straff som Andrew Calof förvaltade.

Växjö vann till sist med 4-1 efter att även Jack Drury fått göra mål.