Djurgården tog emot Luleå på Hovet under lördagskvällen, en match som genom historien bjudit på hårt spel och två lag som inte gillar varandra.

Så även under kvällen.

En mållös första period inledde drabbningen innan Luleå spräckte målnollan i upptakten av den andra. I spel en man mer kunde Petter Emanuelsson styra in skottet från Nils Lundkvist bakom en chanslös Robin Jensen, som för kvällen vaktade hemmakassen.

Djurgården kvitterade efter kontroversiell utvisning

En period som dominerades spelmässigt av Djurgården, men där hemmalagets Joel Lassinantti storspelade.

I den tredje fick så hemmalaget sin utdelning när Linus Hultström skickade i väg ett våldsamt slagskott i krysset, även det i numerärt överläge.

Utvisningen var kontroversiell sedan Niklas Olausson tacklats i ryggen av Jacob Josefson och in på Robin Jensen. Olausson fick två minuter för goaltending interference och i det efterföljande spelet i numerärt överläge kunde hemmalaget få till stånd en kvittering.

En utvisning som väckte känslor i hockey-Sverige.

”Shl största problem är att domarna inte hänger med... Tyvärr, men är man 4st så ska man fanimig se allt!” skriver SHL-profilen Per Ledin.

”Ser DIF vs Luleå, domarna?” skriver Djurgårdens tidigare sportchef och numera expert på C More, Thomas Johansson.

Han får medhåll av kollegan Petter Rönnqvist.

”Horribel utvisning på Olausson”, menar han och följer upp med en symbol som symbolerar en person som skrattar så mycket att hen gråter.

– Han har inte en chans att svänga ifrån, men han försöker verkligen. Den var felaktig anser jag, konstaterar C Mores expert Harald Lückner.

Luleå tog bonuspoängen

Hög intensitet präglade även den tredje perioden och Djurgården hade det mesta av pucken medan Luleå kontrade blixtsnabbt.

Och det skulle bli bortalaget som kammade hem bonuspoängen.

Efter ett slarvigt Dif-byte i förlängningen kom Einar Emanuelsson fri och prickade in segermålet.

– Det ser alltid ut så här mot Luleå. Vi har svårt att vinna insidan och hamnar på utsidan, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson i C More.

Matchhjälten Einar Emanuelsson:

– Jag kommer egentligen bara in från båset och pucken ligger där, jag hade med mig farten in, säger han om sitt mål i C More.