Så spelas åttondelarna – målvaktsmatch i Växjö

Åttondelsfinal 1: Växjö Lakers vs. Örebro HK

Robin Lindgren tippar 2-1

Kommentar: Till att börja med. Växjö Lakers ska spela åttondelsfinal.... De regerande mästarna. Det känns faktiskt lite sjukt. Men laget har inte gått att känna igen under långa stunder i år och bara två lag har gjort färre mål än Växjö. Ja, till och med Mora har gjort fler mål och det säger rätt mycket. Örebro? De har allt att vinna här och kommer att vinna på sin hemmamatch. Men Växjö drar nog längsta strået i en matchserie som kommer att handla om Viktor Fasth mot Jhonas Enroth - en högklassig målvaktsduell.

Johan Svensson tippar 1-2

Kommentar: Ena delen i mig säger att Växjö är ett lag som har kapaciteten att gå hela vägen som play in-lag. Men samtidigt är jag verkligen taggad för att se vad Örebro, som har precis allt att vinna i ett slutspel kan ställa till med.

Jhonas Enroth, som burit in laget till det här, kan spela avslappnat. Jag tror knappast att Växjö älskar den här situationen, och vad roligt det vore med en riktigt riktigt stor skräll, om mästarna ryker här.

Åttondelsfinal 2: HV 71 vs. Rögle BK

Robin Lindgren tippar 0-2

Kommentar: HV 71 var under en längre tid SHL:s hetaste lag och seglade upp som guldfavoriter hos vissa experter. Sen kom raset, och den senaste tiden har laget inte gått att känna igen och man kommer in till slutspelet med en väldigt svag form. Samtidigt är Rögle ett riktigt intressant lag som under sina bästa stunder kan hota i stort sett alla lag i ligan. Rögles hunger och skicklighet tror jag fäller avgörandet här. Kodie Curran och Eric Gelinas är två otroligt vassa backar som kommer vara skillnaden.

Johan Svensson tippar 2-1

Kommentar: Erfarenheten tar nog ut sin rätt. HV 71 har ett enormt erfaret lag och jag tror att det blir helt avgörande här. Däremot tror jag inte heller att HV 71 direkt älskar att möta Rögle, som kommer in i slutspelet för första gången sedan 1994, med precis allt att vinna. Precis som åttondelsfinalen ovan, så är det här egentligen hur ovisst som helst. Rögle slog HV borta för inte alltför längesedan och vet hur man gör. Men magkänslan säger trots allt ändå att HV 71 är bättre, mer erfaret och löser det här.

Så spelas åttondelsfinalerna

Matchserierna avgörs i bäst av tre där bäst rankade lag startar på hemmaplan och har eventuellt avgörande match på hemmaplan i tredje omgången.

Lördag 16 mars

Växjö Lakers - Örebro HK, Vida Arena, 15:15.

HV 71 - Rögle BK, Kinnarps arena, 15:15

Måndag 18 mars

Örebro HK - Växjö Lakers, Behrn Arena, 19:00.

Rögle BK - HV 71, Lindab Arena, 19:00.

Onsdag 20 mars (eventuell match tre)

Växjö Lakers - Örebro HK, Vida Arena, 19:00

HV 71 - Rögle BK, Kinnarps arena, 19:00