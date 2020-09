I lördags var SHL tillbaka efter ett knappt sju månader långt uppehåll. En efterlängtad premiär för hockeyföljare runtom i landet.

Även för det sändande bolaget TV4 & C More.

– Det är mycket som ska funka i en premiär, både tekniskt och innehållsmässigt, och det var ju ett tag sen allt rullade skarpt, så vi är nöjda. Vårt hockeygäng har verkligen längtat, och det tycker jag att man kunde känna genom tv-rutan under premiären, säger Rickard Segeborn, programchef sport på TV4 & C More.

Frölunda–HV71, Leksand–Skellefteå, Rögle–Linköping och Luleå–Färjestad stod på menyn under premiärdagen.

I den sistnämnda fick Staffan Kronwall begå debut som expert bredvid Åke Unger.

Kronwall är en av flera rekryteringar till C Mores stall.

– Vi har skruvat på det mesta. Vi har spetsat med starka personer både framför och bakom kameran, skapat nya koncept och inslagsserier, flera nysatsningar i programväg på våra sociala medier lanseras nu, och dessutom nya tekniklösningar på arenorna för bättre ljus, ljud och upplevelse. Vi genomlyser alla delar av produktionen efter varje säsong och tunar om vissa saker, men man bör heller inte förändra bara för sakens skull, säger Segeborn och fortsätter:

– Dessutom finns nyheten ’Rinkside cam’ på TV4-huvudmatchen under Hockeylördag. Ett litet experiment – en alternativ ström på C More där man kan följa matchen från en låg huvudkamera, placerad på plexiglaset – för en lägre, tätare och lite vildare upplevelse.

En snackis under matcher utan publik har varit tv-bolagens sändningar. Har ni försökt anpassa er utefter att det varit tomma läktare? Om ni tillfört saker i er produktion för att höja tittarupplevelsen.

– Vi har jobbat med de här frågorna i flera månader och bollat upp alla alternativ och synat hur det ser ut i omvärlden, vad vi själva tycker och känner, och hur saker tas emot av tittare/supportrar. Det är en komplex fråga, inte minst gällande publikljudet.

Klasens Luleå vann premiären över Frölunda. Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Segeborn berättar att C More satsat på förstärkning av liveljud, i stället för att klippa in jubel, burop och applåder från spelade matcher med publik.

– Vi har valt en väg, och den utvärderar vi löpande. Kortfattat innebär den att vi ljudmässigt fokuserar på att förstärka ljuden på isen, tacklingar, skott, skridskoskär, vilket ger en närhet till isen och sporten. Vi har de senaste säsongerna satsat på ljud-setupen runt rinkarna vilket ger oss möjlighet att labba med ljudupplevelsen. Sedan hanterar klubbarna extra publikljud eller inte på olika sätt och vi försöker mixa ljudet från vår sida så bra som möjligt utefter vad som görs i arenan. Vi har genomfört flera ljud-tester inför säsongen och har skapat en väldigt diskret publikatmosfär-ljudslinga, mer som ett sorl, som vi kan lägga på lågt i bakgrunden för att ta udden av eventuellt störande ljudbild. Knappt noterbar i de fall den används.

”Vi tycker det är rätt väg att gå med all hockey som vi producerar”

C More har som paroll att inte kommunicera tittarsiffror, men Segeborn uttrycker en belåtenhet över de fyra inledande matcherna av SHL-säsongen.

Nu hoppas han, precis som övriga, att publiken ska tillåtas i arenorna framöver.

Tills dess kan C More komma att använda och lyfta ljudet från de fåtal åskådare som släpps in.

– Det finns ju en liten skara fans som låter på arenorna, det ljudet kan vi också jobba med, och med tanke på att det förhoppningsvis inom en snar framtid kommer släppas in ganska mycket fler människor på arenorna så tycker vi att detta är rätt väg att gå med all hockey som vi producerar. Men vi är lyhörda på vad våra tittare önskar.

Många produktioner har haft ett tillval med tillagt publikljud, kommer ni se över det framöver?

– Det är tyvärr inte realistiskt i dagsläget att kunna erbjuda dubbla ljud-alternativ på våra 1 000 matcher, och vi har som scenario att det kommer mer publik inom kort, annars får vi kanske se över allt igen, avslutar Segeborn.