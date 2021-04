Ilskan: ”Vet inte om de har bytt namn”

Den enda kvartsfinalen som fortfarande spelades gick av stapeln under måndag och Skellefteå var tvunget till seger ifall de skulle få fram en sjunde avgörande.

Och det lyckades de med – trots den tunga starten.

– I vilket fall som helst gör vi ingen bra match och Skellefteå vinner rättvist i dag, det blir en sjunde i morgon och vi ser fram emot det, säger ”Bulan” Berglund till C more.

Matchbilden skiftades mitt i första perioden när Skellefteå tog en utvisning och det tog Luleå vara på direkt.

De inledde målskyttet för kvällen tack vare Juhani Tyrväinen, som även passade fram till 2-0 målet.

Skellefteå tvingade fram en sjunde match

Men sen påbörjades vändningen.

Andreas Wingerli gav hopp till Skellefteålaget med sin reducering bara minuter efter 2-0-målet.

Och innan pausvila skulle även Linus Lindström överlista Jesper Wallstedt, med hjälp av täckande spelare.

I slutperioden såg Skellefteå allvaret och rutinerade hemvändaren Pär Lindholm fullbordade vändningen.'

– Det var på tiden att man fick göra mål, jag tycker ändå att vi gör en bra match och har den där vinnarmentaliteten i dag, vi har saknat det de senaste matcherna.

Och Rickard Hugg utökade.

Trots att Chris Desousa skulle skapa spänning inför rysaravslutet tog det stopp där och Skellefteå gick segrande ur kampen.

Irriterat i slutsekunderna

Men det blev hetsigt i sista sekunderna.

Först var det med bara sex sekunder kvar som Brännström hade öppen kasse att lägga in kvitteringspucken i mål, men fastnade med klubban i en Skellefteåspelare.

– Det finns en sak som man ska se som en domare vad som händer och de lyckas missa det. Han har öppen kasse, de står där och håller i honom och de klämmer fast klubban under armen... men de lyckas missa det på något konstigt sätt, säger en irriterad ”Bulan” Berglund till C more.

Och efter avblåsning träffade Erik Gustafsson ett slagskott rätt på Pär Lindholm och ett stort slagsmål utbröt.

Och Berglund var ännu mer kritisk.

– Sen pratar man om kommunikation med domarna, jag har försökt prata med dem hela serien men jag vet inte om de har bytt namn eller vad fan det är, det går inte att få kontakt med dem. Jag ropar deras namn men de verkar inte reagera på det. Det blir jag jävligt less på.

På tisdag spelas den sjunde avgörande matchen i Skellefteå.