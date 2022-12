Rivalmötet på torsdagskvällen i Skellefteå kraft arena blev uppskjutet med tio minuter. En del åskådare hann inte in i hallen i tid.

Hemmalaget kom till match som seriens formstarkaste lag med åtta raka segrar inför torsdagskvällens klassiska drabbning mot Luleå.

Gästerna i sin tur hade tre raka förluster i följd i bagaget. Men den stora nyheten var att 34-årige hemvändande Mario Kempe gjorde debut efter bland annat utflykten till Ryssland.

Flest ögon på sig hade dock juniorkeepern Alexander Hellnemo i Skellefteå. Det 18-åriga oprövade kortet från Örebro fick ställa sig i mål, efter att både Gustaf Lindvall och Linus Söderström skadat sig.

– Det är slutspelstämning i dag. Det kommer att smälla där ute, menade SAIK:s tränare Robert Ohlsson före det laddade mötet i en utsåld hockeyhall.

Vilken räddning, Ward!

En av de mest minnesvärda sakerna från den första perioden var en jätteräddning av också ganska oprövade Matteus Ward i Luleås mål. Detta var hans andra match för säsongen.

I ett öppet läge i slottet gjorde Ward en sidledsförflyttning och fick upp stopphandsken i sista stund.

– (Joel) Lassinantti kan stanna kvar på bänken, skojade expertkommentatorn Niklas Wikegård i C Mores sändning.

Richard Hugg höll på att ge hemmalaget ledningen, men hans skott träffade kryssribban.

– Jag skjuter in mig. Sedan kommer det i de senare perioderna, förklarade Hugg i C More.

SAIK–tränaren: ”Stabil och lugn”

Inför den andra perioden berömde Robert Ohlsson unge målvakten Hellnemo:

– Han ser stabil och lugn ut. Det är bara att fortsätta så.

Så frågan var alltså vilken av de på papperet orutinerade burväktarna som skulle släppa första målet bakom sig?

Det blev Matteus Ward efter 3.04. Men det krävdes en lång videobedömning, eftersom Elias Stenmans klubba var misstänkt högt uppe när han slog in pucken till 1–0.

En knapp minut senare var det inget snack om att det var mål när Jonathan Johnson med en riktig rökare gjorde 2–0.

Sedan var det Hellnemos tur att kröka rygg när Brendan Shinnimin reducerade ytterligare två minuter.

– Skönt för Luleå att det inte gick så långt innan de gjorde mål, sade Wikegård.

Säsongens märkligaste mål?

När Luleå sedan kvitterade var det i numerärt underläge – och med ett mycket märkligt mål.

Jonathan Johnson stod bakom eget mål och skulle spela ett flippmacka genom eget slott. Då tog pucken på Leo Komarovs högra ben – och in i Skellefteås nät.

Så efter inga mål de första 20 minuterna, kom fyra i den andra akten.

Thomas ”Bulan” Berglund i C More inför den tredje perioden:

– Vi tog över i andra. Nu ska vi se till att hålla oss på det spåret.

Skellefteå fick ett monsterläge att återta ledningen när två Luleåspelare åkte ut. Men trots fem mot tre i en minut och 40 sekunder lyckades SAIK inte få pucken bakom Ward.

Några mål blev det inte i den tredje perioden, utan det blev fem minuters spel om att fördela bonuspoängen.

Men det räckte blev mållöst där också, och straffar fick avgöra.

Där avgjorde Simon Robertsson till 3–2 för Skellefteå.

Men kvällens hjälte blev debuterande Alexander Hellnemo som tog alla Luleås straffar.