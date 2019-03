Varje liten poäng är av yttersta vikt för Linköping just nu.

En poäng hade varit välkommet, två poäng hade varit succé och tre poäng en skräll inför matchen mot Luleå. Efter den första perioden såg det ut att bli tre skrällartade poäng efter att Linköping vänt 1-0 till 1-3 efter två mål av Olle Lycksell och ett av Broc Little. Och i periodpausen var Luleås Johan Harju rejält kritisk mot egna laget efter Linköpings starka prestation i målprotokollet.

– När de får 1-1 så börjar vi fuska och de får lite mer tid, sen fortsätter vi slarva perioden ut. Andra halvan var riktigt dålig, säger han i C More.

Linköpings slutspelschanser minimala

Men det slutade som det inte fick sluta för Linköping.

Det blev nämligen noll poäng.

Efter att ha släppt på noggrannheten i försvarsspelet så kom Luleå att utnyttja det skoningslöst och halvvägs in i tredje perioden hade Linköpings tvåmålsledning eliminerats när Daniel Sondell pangade in 4-3 med ett ruggigt slagskott.

Nu ser Linköpings slutspelschanser små ut, och skulle Brynäs vinna mot Rögle BK i afton så har Linköping sex poäng upp till slutspel med bara två matcher kvar.

– Det känns jävligt bittert just nu, vi är nära men jag har lite svårt att analysera här och nu. Vi blir passiva i spelet, så klart med den historian vi har med oss som påverkar, säger tränaren Tommy Jonsson i C More och fortsätter om svåra tabelläget:

– Vi kan inte påverka det här och nu, vi får se vad som händer i kväll.

Luleå rusar mot seriesegern

Desto muntrare miner var det i Luleås läger där de tre poängen efter den starka vändningen innebär att laget nu leder tabellen med fyra poäng före Färjestad BK som i afton möter Växjö Lakers borta.

– Det var fantastiskt att vi kom tillbaka. Starkt, säger Daniel Sondell och fortsätter:

– Vi har satt oss i ett bra läge inför slutspelet och är i bra form så nu gäller det att vi bibehåller formen.

Med två omgångar kvar ser Luleå ut att vinna SHL:s grundserie för första gången på sju år.