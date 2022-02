Krislagets ilska: ”Är ju utvisning alla gånger”

Rögle BK var tillbaka i spel efter ytterligare ett coronauppehåll. Med sig in i matchen hade laget två 4-1-förluster och dessutom saknades lagets två bästa målgörare: Dennis Everberg och Adam Tambellini.

De gästade Djurgården borta på Hovet och hemmalaget hade två raka segrar på hemmaplan inför matchen. Men det stoppade inte Rögle.

Adam Edström blev matchhjälte när han gjorde det avgörande 3-2-målet i den tredje perioden.

Men innan målet uppstod stor irritation i Djurgårdslägret. William Eklund stormade fram i mittzonen när han gick omkull efter att just Edströms klubba stört honom.

– Jag hoppas han (domaren) har rätt, annars är det jäkligt dåligt, säger huvudtränare Joakim Fagervall i C More innan har får se situationen.

Och efter han fått se reprisen höll han kvar vid sin första bedömning.

– Det där är en utvisning alla andra gånger, så varför inte just nu?, säger huvudtränare Joakim Fagervall i C More.

C More-experten Johan Tornberg sågade domslutet.

– Det där är horribel, förstår att det svider ordenligt.

Legendens son med första målet

I matchen dröjde det till en bit in i den andra perioden innan första målet kom. Röglebacken Lukas Ekeståhl-Jonsson var högt upp i plan och kunde trycka in pucken efter en tilltrasslad situation framför Djurgårdsmålet.

– Det är ofta där målen görs, säger han till C More.

Det var hans sjätte mål för säsongen.

– Det var ett tag sedan nu, så kul att se att den går in.

Precis innan perioden var slut kvitterade Emil Berglund, son till Charles ”Challe” Berglund, när han gjorde sitt första mål i Djurgårdströjan.

– Det var underbart så klart. Man vill bidra både offensivt och defensivt så det var jäkligt skönt, säger han till C More.

Krisen växer för Djurgården

Den tredje perioden hann knappt börja innan Leon Bristedt återigen gav gästerna ledningen med mål i powerplay. Men hemmalaget kom tillbaka och kvitterade minuter senare genom Ludvig Rensfeldt.

Men halvvägs in i den tredje perioden kom sedan avgörandet från Edström.

Förlusten innebär att Djurgården står kvar på 30 poäng och play out närmar sig för stockholmarna.