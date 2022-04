Rögle åkte på en tung förlust i den första SM-kvartsfinalen mot Oskarshamn i torsdags.

Men det favorittippade Ängelholmslaget ville, även om det inte blev lätt, annat.

För det var de som gjorde matchens första mål efter drygt halva den första perioden. Målskytt blev då Adam Tambellini till 1–0 på passning från Lucas Ekeståhl-Jonsson och Leon Bristedt.

Men det kom en kvittering från Oskarshamn. Brian Cooper blev nämligen målskytt till 1–1. I pausen hyllade han sedan hemmapublikens stöd.

– Stället är litet men det blir högljutt. Vi känner energin och kan bygga från den. Det här är speciellt för staden och det vet vi allihopa, sade Cooper.

Experten: ”Ett rån”

Dock hade Rögle ett stort spelövertag trots det oavgjorda resultatet, något Petter Rönnqvist noterade i C More.

– Det är ett rån. Det var 28–10 till Rögle i skottförsök, sade Rönnqvist.

Väl i den andra perioden utnyttjade sedermera Rögle sitt övertag. Det resulterade i en 2–1-ledning via ett mål av Adam Edström.

Men i period nummer tre gick det fort.

För efter endast en och en halv minut satte hemmalaget 2–2-pucken i nät. Målskytt blev då Tomas Zohorna efter en slumpartad situation i slottet.

Men kvitteringsglädjen blev kortvarig för Rögle återtog ledningen när Anton Bengtsson satte 3–2.

– Det är jätteskönt att se den gå in, sade Bengtsson i C More.

Oskarshamn tryckte på därefter för en kvittering. De tilldelades även en straff via Joakim Thelin, men den lyckades Patrik Karlkvist inte sätta i nät.

Därefter kunde Rögle hålla undan och kvittera kvartsfinalserien till 1–1.

– Det är kul att det är känslor där ute, det är så det ska vara, sade Bengtsson efter segern.

