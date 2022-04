Efter en period stod det 0-0 i den tredje semifinalen mellan Rögle BK och Färjestad BK.

Sedan small det fyra gånger om – så snabbt att det är frågan om om spelarna hann med.

Två minuter och tolv sekunder in tog Färjestad ledning.

23 sekunder senare kom kvitteringen för Rögle genom Ludvig Larsson.

– Vi kommer ut med dålig energi och det ser ut som vi har dåligt självförtroende, av någon anledning även om vi slutade etta i ligan. Jag tycker vi bröstar upp oss lite mer nu, säger Larsson till C More.

En kort stund därefter drog hemmalaget på sig en onödig utvisning efter att ha varit sex man på isen och Färjestad tog återigen ledning.

Larssons mål avgjorde

Hur lång tid tog det för Rögle att kvittera då? 14 sekunder.

Den gången var det Oliwer Tärnström som gjorde sitt första mål för klubben.

Men den galna inledningen av den andra perioden slutade inte där. Utan fem minuter senare såg Ludvig Larsson till att Rögle tog ledningen när han gjorde 3-2.

– Vi snackade om att vi måste ha självförtroende, passningarna måste sitta på bladet och vara lite tuffa och fysiska, säger Larsson till C More.

Tredje perioden blev mållös och Rögle tar därmed en mycket viktig seger. Färjestad leder alltjämt semifinalserien, ställningen är 2-1 i matcher.

– Det kanske krävs en sån här match, att vi får in de här studspuckarna som inte gått in tidigare. Då känns det som att vi tänder till lite, säger Christoffer Rifalk i C More efter segern.