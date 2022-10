24-årige Gustafsson kom till Växjö från Örebro inför förra säsongen.

Det blev också hans bästa poängmässiga säsong i karriären med 27 poäng, varav 16 mål. Nu går tvåårskontraktet med Växjö ut och Glenn Gustafsson kommer förmodligen skriva sitt största kontrakt hittills i karriären.

Då är det fler klubbar som vill vara med i budgivningen.

Enligt vad SportExpressen erfar så är Rögle den klubb, förutom Växjö, som visar mest framfötter.

Redo att skriva kontrakt

Klubben har redan givit ett förslag och är redo att gå till kontraktsskrivning, trots att det är tidigt på säsongen och samtalen gäller till säsongen 23/24.

Räkna med att det kommer blir en rejäl kamp om signaturen under hösten. Växjö vill givetvis fortsätta med en svensk spelare som utvecklats starkt i klubben de senaste åren, och Rögle är benägna om att få in nytt friskt blod i truppen, och har kommit fram till att Gustafsson är en spelare som hade passat perfekt in i deras sätt att spela.