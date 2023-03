Det tog 2,5 timmar för Westberg att ta sig de fem milen från hemmet i Alingsås till kvällens arbetsplats i Scandinavium. När han kom fram hade matchen redan börjat och kommenteringen i första perioden fick skötas från Stockholm.

Med sex minuter kvar av första perioden dök Patrik Westberg upp i bild:

– Vad fasen, har festen börjat utan mig?

Westberg fick se delar av inledningen på mobilen innan han kunde få på sig headsetet och sätta sig tillrätta på sin kommentatorsplats i hockeyplåttemplet. De första 20 minuterna mellan Frölunda och Färjestad var mållösa och inför den andra perioden tog Patrik Westberg över spakarna och kommenteringen.

Hildeby storspelade

Han gjorde en pausintervju med Roger Rönnberg – som inte var överdrivet imponerad av Westbergs planeringsförmåga.

Det hjälpte inte ett dugg att kommentatorn skyllde på polska lastbilar som hade tveksamma däck i snökaoset som lamslog stora delar av Göteborgsområdet.

– Tonåringar har ursäkter, inte vuxna karlar. Skärp dig nu, sa Rönnberg, som var i skojartagen.

Knappt fyra minuter in i tredje perioden skickade Michael Lindqvist in 1-0 till Färjestad i powerplay, rätt upp i krysset. Frölunda tryckt på hårt, hårt, men Färjestads målvakt Dennis Hildeby gjorde en suverän match. Frölunda tog ut keepern Lasse Johansson i slutet, då snodde Eric Engstrand pucken och skickade in 0-2 i öppen kasse.

Resultatet innebär att det blir just tabellsexan Frölunda mot redan klara tabelltrean Färjestad i kvartsfinalen – och där har svenska mästarna från Karlstad hemmaplansfördel.

– I slutspel måste man kunna slå alla lag och vi har ett bra mentalt läge. Laget har kommit ihop sig och spelar med hjärta och själ. Jag känner mig lugn och förväntansfull inför vad vi har framför oss, säger Rönnberg i C More.

”Ingen underdog – absolut inte”

Färjestad-Frölunda är ett klassiskt rivalmöte som sannolikt blir tajt, jämnt och lite grinigt.

– Det kommer att bli häftigt med mycket känslor inblandade. Vi måste vara ödmjuka, de är regerande mästare och har gjort en bra säsong. Men vi är ingen underdog, absolut inte, säger Rönnberg.

Färjestads tränare Tomas Mitell ser fram emot uppgiften.

– Det blir säkert en bra batalj, nu laddar vi inför morgondagens träning. De som har spelat hela grundserien har gjort det grymt bra, vi är nöjda.

Den första kvartsfinalen i bäst av sju spelas i Karlstad fredagen den 17 mars klockan 19.00.

