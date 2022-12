Andreas Borgman och Jan Mursak saknades på grund av avstängning – och Pontus Johansson, Anders Grönlund och Ryan Lasch fick kasta in handduken (sjuka). Frölunda kom till spel med bara fem backar mot formsvaga Brynäs på bortais.

Och det blev uppförsbacke en bit in i första perioden när Samuel Johannesson prickade in 1-0 i krysset. Men gästerna såg hungriga och vassa ut – och Max Friberg kvitterade efter bra förarbete av Joel Lundqvist och Patrik Carlsson.

1-1 efter en period och Brynäs fick inleda den andra i spel fem mot tre. Dmytro Timashov hade svårt att stå på benen i en närkamp med Frölundas Petteri Lindbohm och det var alltså det Roger Rönnberg hade åsikter kring när hans spelare blev utvisad efter den duellen.

– Tyvärr, hoppas att Timashov slipar skridskorna, han lurar domarna duktigt och får med sig en femtrea, men vi får döda bort det, säger Rönnberg i pausintervjun.

Förlängde Brynäs förlustsvit

Och det gjorde Frölunda. Sedan pangade Patrik Carlsson in 2-1, ett tjusigt mål efter en fin direktpassning av Joel Lundqvist.

Tredje perioden hade knappt börjat när Nick Olesen klippte in 2-2-pucken i krysset bakom Frölundakeepern Lasse Johansson.

Men det här var gästernas match. Veteranen Loui Eriksson, 37, låg ner när han baklänges vispade in 3-2 efter en målvaktsretur.

– Jag såg att pucken låg där och gjorde allt för att nudda den lite, det var skönt att den gick in, säger han till C More och fortsätter:

– Vi gör en stabil match och skapar många chanser, en riktigt bra match.

Sedan gjorde Nicklas Lasu mycket skickligt 4-2 när han plötsligt förvandlades från grovjobbare till världsforward.

Brynäs satsade allt på ett kort i slutet och tog ut målvakten med många minuter kvar, men Frölunda snappade upp en puck och Max Friberg skickade in 5-2 i öppen kasse och göteborgarna inkasserade tre poäng.

Tabelltolvan Brynäs har det kämpigt och förlustsviten är nu uppe i fem matcher.