Erik Borg tog inte den kortaste vägen till finrummet. Han är fostrad i Göteborgsklubben Bäcken HC, tillhörde Frölunda som junior och satt på bänken i två SHL-matcher men fick ingen istid. Sedan fick han inte vara kvar utan hamnade till slut via Grästorp och Halmstad i Hockeyettan och Tingsryd i Hockeyallsvenskan i seriekonkurrenten Vita Hästen.

Där var han inne på sin femte säsong och var dessutom lagkapten när ett hårt skadedrabbat Frölunda plötsligt ringde under ”deadline day” i februari.

Efter åtta matcher i SHL är forwarden noterad för fem poäng (1+4). Det första målet kom mot Oskarshamn på tisdagskvällen och betydde 1-0 när Frölunda till slut vann med 5-2.

– Den stod lite på högkant, jag får tacka pucken för det, det var bara att sprätta in den. Det känns alldeles underbart så klart, jag har vuxit upp här och vänner och familj är på plats, säger Erik Borg till C More.

Tills vidare bor 26-åringen i gamla pojkrummet hemma hos sin pappa.

– Det var lite speciellt att packa upp sina grejer där igen. Det är en hel del hockeygrejer i det rummet. Det hänger lite gamla matchtröjor och SM-guldplanscher där, har han berättat för GP.

Rönnberg: Lätt se supertalangerna

Roger Rönnberg skiner upp när Erik Borgs namn kommer på tal efter segern mot Oskarshamn.

– Jag är vansinnigt glad för hela hans resa som jag har följt från juniorerna och framåt. En otroligt underbar karaktär. Jag tror att det är viktigt för svensk hockey att vi får killar som gör den resan från division 1 via allsvenskan och upp. Sedan är jag glad för att det var vår sista minuten-värvning som fallit så otroligt väl ut. Han fortsätter att vara den där balansspelaren som den kedjan behöver, säger Frölundatränaren.

Rönnberg är imponerad över att Borg har fortsatt att gnugga på säsong efter säsong trots att det det blev ett nej från Frölunda efter juniortiden.

– Vi behöver få fler ungdomar att tänka så. Det är lätt att se alla som går rakt upp, de där supertalangerna. Därför är det bra att vi får bygga de här sagorna.

Risken är att ratade talanger helt tappar sugen och lägger av med hockeyn när det går emot i unga år.

– Tyvärr är det ju så. Först något U16-elitlag, sedan tv-pucken, intagningen till hockeygymnasiet och sedan är det seniorhockey. Det är många steg du ska orka passera, säger Roger Rönnberg.