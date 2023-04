De hade en 2–0-ledning i matcher.

Men efter fyra raka förluster var det i stället Skellefteå som tog sig till SM-final.

Detta sedan Örebro nollats i tre av fyra förlustmatcher och endast mäktat med två mål i de matcherna.

– Det är alltid en besvikelse och en tomhet som för alla lag när man åker ur. Man har en målbild att åka till Skellefteå på torsdag. Man vill spela för att vinna. Nu blev det inte så. Men det är en besvikelse, säger tränaren Niklas Eriksson.

Två som fått kritik (bland annat i C More under tisdagskvällen) är stjärnspelarna Rodrigo Abols och Mathias Bromé. Lagkaptenen som nu lämnar klubben och den hemvändande stjärnan.

Den sistnämnda avslutade säsongen med endast ett mål på 13 slutspelsmatcher, samtidigt gjorde Abols sex assist men inte ett ända mål mot Timrå och Skellefteå.

– Det känns så tomt… man är besviken. Det kändes som att vi förtjänade mer än vi fick. Men det studsade inte vår väg. Det är vad man saknar ibland, det kan vara hela skillnaden. I tre av de sista fyra gör vi inte mål, då är det svårt att vinna, säger Abols.

Angående faktumet att Örebro faktiskt tappar en två matcher stor ledning i semifinalen säger han följande:

– Den de två första matcherna var också jämna. Det är ett bra lag på andra sidan, det krävs mycket för att slå dem. De kom tillbaka bra och steppade upp defensivt. Men vi måste göra mål på våra chanser mot ett sådant lag.

Mathias Bromé: ”Det är rätt konstigt...”

Han fortsätter:

– Som sagt räcker det med några studsar för att det ska lossna. I år har jag spelat sämre vissa dagar men ändå fått med mig poäng. Det har byggt mitt och lagets självförtroende ändå.

Mathias Bromé pendlade även han i sina prestationer över säsongen. Från en tuff inledning till en framskjuten placering i poängligan. Men sedan ett tungt slutspel.

– Jag hade en otroligt tuff start på säsongen. Jag gjorde väl tre pinnar på de första tio matcherna, sen kom jag upp mig bra i slutet på grundserien. Jag hade en bra känsla inför slutspelet. Men jag fick det inte att släppa mot Timrå, jag funderade mycket och så. Mot Skellefteå är jag ändå här och bidrar, jag försöker göra skillnad, säger han och fortsätter:

– Det är några studspuckar från att få lite bättre självförtroende. Hockey är en sport som bygger mycket på självförtroende.

Går det att förklara vad självförtroendet innebär?

– Det är jättesvårt… det är rätt konstigt egentligen. Sista fyra grundseriematcherna hängde jag väl tre baljor. Sen låser det sig i slutspelet, det är för dåligt helt enkelt. Jag är här för att bidra och göra skillnad. Men tyvärr får jag det inte att lossna.

Rodrigo Abols: ”Känns som att jag fått ett ormbett”

Hur frustrerande är det?

– Det är klart att det är frustrerande. Vi har lägen att hänga någon balja i powerplay, jag har något framför kassen också som kan gå… det studsar inte vägen, det är frustrerande och otroligt surt. Vi skapar lägen i dag, men gör inte mål och då vinner du inte.

Rodrigo Abols tog till lite andra ord för att försöka förklara varför det inte lossnade för honom.

– I slutet kändes det som att jag fått en förbannelse över mig, hade fått ett ormbett eller något. Pucken gick bara inte in för att det var mitt skott eller min passning... men jag försökte vara fysisk, jobbade hårt och så. Men det var inte meningen att det skulle gå.

Samtidigt backas de båda upp av sin tränare Niklas Eriksson.

– Det är alltid lätt att hitta spelare man har höga förväntningar på och klanka ned på dem. Men det är ett lag, alla ska bidra och de jobbar hårt.

Men säsongsslutet är föga förvånande tungt i och med slutspelsuttåget och den missade SM-finalen, medger Mathias Bromé

– Nu får man ta några dagar att smälta det här, det är otroligt jobbigt, det är det, avslutar han.