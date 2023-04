Mot slutet av långfredagens jämna drabbning i Örebro fick hemmalaget chansen i sitt första powerplay i matchen.

Utvisningen skedde efter att Pär Lindholm åkt in i Jhonas Enroth.

Det gjorde att Skellefteås tränare Robert Ohlsson gick i taket.

– Han är fly förbannad, säger C Mores kommentator Åke Unger.

Hans kollega Staffan Kronwall är förstående till reaktionen.

– En ganska tuff utvisning, säger Staffan och fortsätter. Han vet om vikten av den här matchen för Skellefteå.

Men Skellefteå höll undan och tog en 1-0 seger.

Annan situation låg till grund för reaktionen

Efter matchen var Ohlsson fortsatt irriterad på domarna. Detta efter att Simon Robertsson, enligt tränaren själv, tagit emot en huvudtackling i den tredje perioden. Domarna (Mikael Sjöqvist och Christoffer Holm) vidtog inga åtgärder.

– Ni är bra grabbar, men nu är det andra matchen i rad vi är här nere och vi har checking to the head och de måste ni kunna ta, det skickar jag med till er, säger han efter matchen och utvecklar sina tankegångar.

– Det är en jämn och bra serie men när det blir uppskruvat måste domarna ha koll på det. Micke (Sjöqvist) och Christoffer (Holm) behöver ha koll på det. Det är deras jobb. Att spelarna alltid ska vara kalla och coola blir svårt.

Efter matchen bekräftade Skellefteås lagläkare för Norran att Robertssons skada kommer att utvärderas framöver.

– Vi kommer att utvärdera honom varje dag och jag räknar med att han får några dagars frånvaro. Men han mår efter omständigheterna bra, säger hon

”Det är deras jobb att bespara oss”

Skellefteås tränare Robert Ohlsson rasar över att inte utvisningen tas.

– De är jättebra killar. Jag förstår att det är två uppskruvade lag och vi ger allt där ute. Men nu är det andra gången i Örebro det blir en checking to the head. Det är deras jobb att bespara oss från sådana här tacklingar med bestraffningar. Men nu är det gjort. Och eftersom jag inte kan kommunicera med Micke och Christoffer så pratade jag rakt in i kameran under pressträffen om det, säger tränaren efter matchen.

Situationen i sig vill han inte själv återge, utan menar att domarna borde sett det.

– Den situationen får de själva titta på, det är solklart om man ser den. Det är någon som har råkat illa ut. Och det går inte att ha det så. Vi kan inte ha spelare som råkar illa ut på det sättet. Det är solklara lägen. Är man intresserad tittar man igenom och ser det, säger han och fortsätter.

– Det är en spelare som behöver undersökas framöver på grund av det.

”De kör härskarteknik, inte okej”

Efter den situationen blev Pär Lindholm utvisad för målvaktsinterference.

– Där är man också fel ute. Där kan jag också tycka att (domare Mikael) Sjöqvist i förra matchen tar ut Pudas inför 6500 på Behrn Arena och kör härskarteknik mot honom, det tycker jag inte är okej. Att göra så inför Örebros hemmapublik tycker inte jag är okej. Man måste ha bättre känsla som matchledare än vad de har i det här läget. De väljer att inte kommunicera med våra kaptener heller.

Skellefteå vann till slut matchen men Robert Ohlsson menar att så som det blev mot slutet av matchen inte är bra för serien.

– Det tjänar ingen på. Detta kan vara career-ending och konsekvenserna kan bli farliga för spelarna.

Norran har varit i kontakt med domarparet Mikael Sjöqvist och Christoffer Holm som enligt tidningen inte vill kommentera Ohlssons uttalanden.

Expressen söker domarchefen Tomas Thorsbrink.