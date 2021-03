Rissanen stor hjälte när LHC tog viktiga poäng

Linköping är fortfarande indraget i SHL:s bottenstrid och åkte till Hovet för att slåss om viktiga poäng.

Då var resultatet 1-1 i den andra perioden när Jaakko Rissanen klev in i handlingen. På en snabb omställning satte han pucken helt fri från nära håll, framspelad av Nikola Pasic.

Det var finländarens tionde mål för säsongen och i den sista periodens andra minut satte han också det elfte ur dålig vinkel. Rissanen slängde i väg pucken mot kassen och den smet in över Mantas Armalis axel.

Linköping vann mot Djurgården

Djurgården reducerade i slutminuterna men Linköping vann matchen med 3-2 och tog en viktig seger i bottenstriden. Det var lagets femte raka trepoängare.

– Det kändes ganska bra. Vi har inte spelat på två veckor så man försökte bara komma in i det så fort som möjligt och hålla sig till grunderna, säger Linköpings målvakt David Rautio i C More.

– Första och sista tycker jag att de har en del bra chanser och andra perioden och första tio i sista spelar vi riktigt bra försvarsspel.

Linköping är på elfte plats och Djurgården är på nionde.

– Jag tyckte vi gjorde en dålig andraperiod och fick det lite över oss i andra i stället för att ta taktpinnen. Vi blev långa som lag och hade dåligt beslutsfattande i vårt spel med puck, vilket gjorde att Linköping tog över, säger Djurgårdens tränare Robert Ohlsson i C More.