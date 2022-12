Rattie sänkte HV – då hyschade han fansen

I ett fullsatt Saab Arena ställdes Linköping mot HV71. Den första perioden slutade mållöst efter varsitt bortdömt mål, men i den andra perioden skulle det rassla till i målburen. Emil Andrae inledde målskyttet och inte långt därefter hittade även Joey LaLeggia rätt.

Victor Sjöholm sköt sedan in 3–0 efter att pucken styrts in av en LHC-skridsko.

Vad som var synonymt med alla HV-mål i den andra perioden var spelare framför mål, något tränaren Tommy Samuelsson uppskattade.

– Det är jättebra. det går inte göra mål utan att ta dig in framför kassen. Nu är det bara fortsätta spela. De försökte sätta upp lite fysik på oss under slutet, så det gäller att stå upp mot det, sa HV71-tränaren i C More.

LHC kom tillbaka

Linköping lyfte sig rejält i den tredje perioden. Ty Rattie reducerade efter fyra minuter och bara minuter senare gjorde Vilmos Gallo 2–3. LHC pressade HV för en kvittering och fick ett jätteläge när André Petersson blev utvisad med drygt två minuter kvar av matchen. Hemmalaget tog ut målvakten, vilket gav resultat. Med 17 (!) sekunder kvar kvitterade LHC genom Ty Rattie som hyschade HV-fansen efter målet.

Ratties succékväll fortsatte och när han fullbordade sitt hattrick i förlängningen.

– De är ett tufft lag att möta så det är en riktigt skön vinst, sa Rattie till C More efter matchen.