Raset: 5–1 efter första perioden

Timrå har inlett den här säsongen med en seger och en förlust. Under lördagen var det dags för nykomlingen att spela på hemmaplan för första gången i år när de tog sig an Växjö – och det kunde ha gått bättre.

Bortalaget tog en tidig ledning när Olle Lycksell på något sätt fick in pucken efter en strasslig situation. Sedan rasade Timrå ihop. Växjö drog ifrån och efter första perioden ledde regerande mästaren med hela 1-5.

Timrå vann skottstatistik

– Vi släpper in för enkla mål. Det känns som att de har fem chanser och gör fem mål. Vi måste bli tajtare där bak. Det är för dåligt. Nu står det 5-1 och det kan vi inte ändra på, men det vi kan göra är att försöka rätta till det. Det är mycket hockey kvar, säger Timrås lagkapten Christoffer Liljewall i C More.

Timrå vann skotten efter de första 20 minuterna med 11-10 men det står alltså 1-5 till bortalaget.

Matchen pågår. Texten uppdateras.